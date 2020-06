KOSOVSKI ŠOK-OBRT: Portugalska policija traga za maloletnicom s Kosmeta! Ona rešava misteriju nestanka male Medlin

Portugalska policija traga za devojkom s Kosova koja je pre 13 godina bila maloletna a za koju se veruje da bi posle punih 13 godina mogla da razreši misteriju nestanka male Medlin Mekene iz apartmana u kojem je odsela s roditeljima.

Ovako bi Medi sada izgledala... foto: Profimedia

Nestanak devojčice potresao je čitav svet a njen slučaj aktuelan je i posle više od decenije jer se svako malo pojavi neki "novi trag". Portugalska policija sumnja da je u to vreme maloletna devojka s Kosova bila sa otmičarem male Medlin malo pre nestanka, otkriva britanski Daily mail.

foto: AP

Deo javnosti veruje da je devojčica oteta, da joj je promenjen identitet i da je i dan-danas živa, a deo da je odmah ubijena. Štaviše, pojedini policijski inspektori veruju da su je ubili roditelji koji su se rešili tela.

Poslednjih godina, u nekoliko navrata, bilo je prijava da je mala Medlin viđena ovde ili onde u svetu a svojevremeno je objavljen i foto-robot kako bi ona izgledala kao tinejdžerka.

foto: EPA

Policija sada ima i novog osumnjičenog - Nemca Kristijana Buknera. To je 43-godišnji muškarac iz Nemačke koji je seksualni predator, već osuđivan za zločine nad devojčicama i on već izdržava dugu zatvorsku kaznu. Nadaju se da će pronaći njegovu bivšu partnerku, za koju se veruje da je u to vreme bila maloletna, te da je u pitanju devojka sa Kosova.

Policija se nada da će im baš ona otkriti na koji se način seksualni prestupnik kretao u poznatom turističkom mestu u Portugalu. Pomenuti Nemac ima čak 17 presuda i izdržava sedam godina zatvorske kazne u Kilu na severu Nemačke zbog silovanja.

foto: EPA

Za devojku s Kosova se veruje i da je bila u Portugalu sa Buknerom, dok je mala Medlin takođe bila na odmoru sa porodicom. Nemačka policija juče je objavila fotografije kuće u kojoj se veruje da je otmičar bio, kako bi prizvala sećanje eventualnih svedoka mogućeg zločina.

foto: Youtube Printscreen

Mala Medi, koja je tada imala samo tri godine, jednostavno je iščezla iz hotelskog apartmana u portugalskom letovalištu Praja da Luz u maju 2007. dok su njeni roditelji bili sa prijateljima u hotelskom baru.

Za njom je istog časa pokrenuta potraga kakvu Evropa u to vreme nije zabeležila.

(Kurir.rs/Daily mail)

Kurir