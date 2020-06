OVO JE MESTO NA KOM JE IZBODEN TINEJDŽER (17): Posle svađe zario je Lazaru NOŽ U SRCE! Dečaku se BORE ZA ŽIVOT

Kako nezvanično saznajemo Lazar je napadnut oko 16 sati u šumi koja je iznad Gradske bolnice. Navodno se tu našao sa napadačem i sedeli su na klupi kada je došlo do svađe. M. K. ga je tada ubo nožem i pobegao.

foto: Kurir

Povređeni Lazar je sa drugom krenuo ka bolnici, misleći da će uspeti da dođe sam do nje i potraži pomoć. Međutim nakon 100 metara srušio se na ulicu. Uplašeni drug je otrčao do bolnice i lekarima rekao da mu je drug teško povređen. Lekari su odmah krenuli sa njim i Lazara reanimirali na licu mesta, a zatim ga na nosilima prebacili do bolnice gde je operisan.

Policija je ubrzo uhapsila napadaća nedaleko od mesta zločina i kod njega je pronađen nož. Pronalasku napadača je pomogao video-nadzor koji je na obližnjoj kući.

Kako nezvanično saznajemo kod povređenog Lazara pronađena je vagica za precizno merenje narkotika, pa policija pretpostavlja da je motiv napada povezan sa trgovinom droge. Tinejdžer je u kritičnom stanju i životno ugrožen.

Kurir.rs/J.R.

Foto Jelena Rafailović

Kurir