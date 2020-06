TRAGIČAN KRAJ POTRAGE Preplašena starica ugledala je telo komšinice u vodi, potraga za njenim suprugom se nastavlja

Potraga za 80-godišnjacima Radoljubu (74) i Cmiljki (74) traje od utorka. Oni su, kako se pretpostavlja, ostali zarobljeni u kući kada se Studenica izlila.

Pripadnici vojske i policije su tokom potrage za bračnim parom Bogojević u Studenici, gde su se dogodile velike poplave, u sredu pronašli telo nastradale žene.

- Baka koja je bila u obližnjoj livadi nas je pozvala kada je ugledala naš automobil. Kada smo došli do nje videli smo da je preplašena. I tada nam je pokazala telo koje je bilo u vodi, pored drveta. Potresna situacija je to bila za nas. Tada smo pozvali policiju – kaže jedan od očevidaca.

Bogojevići su se sa svojim rođacima poslednji put čuli u utorak ujutru. Pošto nije moglo da im se priđe čamcem, jer je nabujala Studenica nosila sve pred sobom, a bio je angažovan i policijski helicopter. Ali ih spasioci nisu pronašli. I tada se posumnjalo da su se utopili.

- Ćerka Gorica se sa majkom Cmiljkom čula u utorak, oko pola šest. I to je bio poslednji kontakt. Verovatno su i sami pokušali da izađu, ali im nije uspelo. Ja sam imao nameru da traktorom dođem do kuće, ali je to bilo nemoguće, jer ju je nabujala reka opkolila sa svih strana – kaže njihov zet Dragan Radovanović, zet Cmiljke i Radoljuba.

Dragan kaže da su pokušavali da ih dobiju telefonom, ali da je to bilo bez uspeha.

- Ni na dozivanje se nisu odazivali. Mislili smo da nas od snažnog huka bujice ne čuju, a od vode bliže kući nismo mogli nikako da priđemo. Pošto nismo mogli da ih vidimo ni kroz prozore prvog sprata, ćerka Gorica i sin Zoran su pomislili da su im se roditelji u kući možda popeli na frižider ili na neki drugi deo kućnih aparata ili nameštaja kako bi se spasili vode koja je prodirala sa svih strana – priča Dragan.

On dodaje da je postojala i tada nada, sve dok spasioci nisu ušli unutra. Pošto ih nisu pronašli, bilo je jasno šta im se desilo.

- Ovo je nesreća, šta drugo. To su dobri ljudi, sa svima su se uvek lepo slagali. Taštino telo su pronašli kilometar i po nizvodno, dok Radoljuba još traže. Proveli su ceo život zajedno, tako su izgleda i skončali – dodaje Radovanović.

(Kurir.rs/Blic)

Kurir