STOTINE POPLAVLJENIH KUĆA, VANREDNA SITUACIJA U TRI OPŠTINE! Najgore u Blacu: Katastrofa! Voda je odnela cela naselja!

Tokom noći, u tri opštine Topličkog okruga: Prokuplje, Blace i Kuršumliju došlo je do izlivanja reka i plavljenja kuća i poljoprivrednih dobara i od jutros je u sve tri opštine proglašena vanredna situacija.

Najgore je u Blacu gde je do jutros voda prodrla u stotinak kuća u samom Blacu i selima koja su oko reke Blatašnice. Evakuisano je više meštana i na sreću nema žrtava.

-Ovo je potpuna katastrofa. Voda je bukvalno odnela cela naselja i to tamo gd eje nikada nije bilo. Čitavu noć smo bili na terenu, angažovano je celo Blace. Na primer selo Đurevac bukvalno pliva u vodi, ugašena je is truja, a zbog Pridvorice iz koje se vodom snabdeva cela opština morali smo malo i vodu da propustamo da brana ne bi pukla. Zato je došlo i do pucanja vodovodnih cevi i nema ni vode. Još juče smo proglasili vanrednu situaciju a sada ćemos eobratiti i Vladi Republike Srbije za pomoć, jer je šteta neviđena- kazao je rpedsednik blačke opštine Milan Ćurčić.

foto: B.R.

Preko Blaca, voda je napravila haos i u prokupačkim sleima Beloljin i Kondželj. Tamo je na desetine objekata pod vodom.

-Od 23 sata do 4 sata ujutro u Beloljinu je bilo najkritičnije. Kako svedoče meštani voda iz takozvane Draguške reke bukvalno je nosila sve pred sobom i odjednom u 20 minuta naišla je ogromna količina vode. Sticajem okolnosti i ja sam iz tog sela i zaista en pamtim takvu poplavu- kazao ej gradonačelnik Prokuplja Aleksandar Simonović, koji je čitave noći bio na terenu.

foto: B.R.

On dodaje da se još uvek ne zna koliko je kuća poplavljeno jer ne može da se priđe pojedinim delovima. U Prokuplju je jutros proglašena vanredna situacija.

foto: B.R.

U Kuršumliji je voda napravila haos sa putevima i poljoprivrednim dobrima, ali na sreću, stanovništvo nije ugroženo.

-Imamo izlivanje u jednom domaćinstvu u Merdaru i zbog izlivanja Kosanice ceo taj deo oko reke je poplavljen- potvrdio je predsednik Opštine Kuršumlija Radoljub Vidić, koji dodaje da je i u ovoj opštini proglašena vanredna situacija.

foto: B.R.

Tokom noći nivo rke Toplice u mernoj stanici Pepeljevac kod Kuršumlije bio je čak 369 centimetara jutros u četiri sata. Ono što je najgore je da nivo vode još uvek ne pada.

foto: B.R.

Kurir / B.R.

Foto: B.R.

Kurir