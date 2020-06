ISPOVEST ŽENE KOJOJ SE SUDI ZBOG UBISTVA: Nisam ubila prijatelja, više mi je značio živ! PRAVE UBICE SU NA SLOBODI

Iznošenjem završnih reči, juče je u Višem sudu u Nišu završeno suđenje optuženoj Lidiji Stejković (48) iz Svrljiga, kojoj se sudi zbog sumnje da je pre četiri godine u selu Galibabinac učestvovala u ubistvu prijatelja Momčila Simonovića (59).

Izricanje druge po redu presude zakazano je za 9. jul, a Lidija, koja je u prvostepenom postupku bila osuđena na godinu i po dana zatvora zbog neprijavljivanja zločina, dok je za učešće u istom oslobođena, tvrdi da je nevina.

Kontroverzan slučaj

Iako tužilaštvo tereti ovu ženu za saučesništvo u ubistvu, počinjenom iz koristoljublja, optužena tvrdi da je za ove četiri godine prošla kroz pakao, a čitav slučaj pratile su i brojne kontroverze.

- Za zločin u Galibabincu saznala sam dva dana kasnije od policije. Prvo su me teretili da sam tipovala Simonovića, dovela razbojnike u njegovu kuću i učestvovala u njegovom mučenju i ubistvu u noći između 7. i 8. novembra 2016. Potom su ukazali na neke krvave mrlje na maskirnim pantalonama, koje uopšte nisu moje, već od mog brata, koji je radio u Žandarmeriji. Strpali su me u pritvor ni krivu, ni dužnu, iako sam dva puta prošla poligraf - tvrdi ona i dodaje da je boravak u zatvoru za nju bio šok.

Bila na ivici smrti

- Vrištala sam od muke, jer znam da sam nevina. Optuživali su me za smrt čoveka koji mi je bio iskren prijatelj i koji mi je više značio živ, jer mi je uvek pomagao. Osećala sam se poniženo i pregaženo. Bila sam na ivici nervnog sloma, četiri puta i na ivici smrti od velikog pritiska - priča Lidija, koja je u pritvoru bila od novembra 2016. do 21.decembra 2017. - Uhapsili su me samo zato što sam poznavala čoveka, a ubice su na slobodi - kaže Lidija.

Prepucavanje u sudnici Uvredila sestru žrtve Lidija Stejković je juče i sudnici negirala krivicu, tvrdeći da joj je sve namešteno. Ročište je obeližilo prepucavanje između nje i sestre ubijenog, Toplice Kostić. - Znala je gde su pare, sve mu je otela! - kroz suze je rekla Toplica, na šta joj je Lidija odgovorila: "M'rš". Tužiteljka je zatražila osuđujuću presudu i rekla da fleka od Momčilove krvi, nađena na Lidijinim pantalonama, može da predstavlja dokaz da je prisustvovala mučenju čoveka, od koga je verovatno traženo da prizna gde krije novac.

