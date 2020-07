CRNI JUL ZA MOTOCIKLISTE: U ovom mesecu strada najviše vozača dvotočkaša, a OVO su najčešći razlozi

Na putevima u Srbiij samo protekle nedelje poginula su dva vozača motocikla, a istraživanja pokazuju da je jul u poslednjih deset godina označen kao mesec u kome strada najveći broj vozača dvotočkaša, pre svega zbog povoljnijih uslova za vožnju, ukazuje predsednik Asocijacije za bezbednost motociklista (ABM) Vladimir Jevtić.

Pojedine greške koje se mere u sekundima mogu biti kobne, kaže Jevtić i ističe da su za čuvanje bezbednosti tokom vožnje najvažnije koncentracija vozača, adekvatna oprema i poštovanje propisa, ali navodi i da pažnju moraju da obrate i vožači automobila, jer se najviše nesreća u kojima motociklisti gube život dešava pri kontaktu sa četvorotočkašima.

U izjavi za Tanjug, on je naglasio da je izuzetno važno da se koristi pokazivač pravca, da se ne telefonira u toku vožnje, kao i da se koristi adekvatna zaštitna oprema, koja između ostalog uključuje fluorescentnu kacigu.

"Motociklista dosta brže vozi i možete ga naći na mestu gde ga ne očekujete, jer su vozači navikli da očekuju dva fara, dva stop svetla, a motocikli imaju jedan far i jedno stop svetlo i vozači to ne prepoznaju na vreme. To je najčešći uzrok nesreće", pojašnjava Jevtić.

Jevtić kaže i da najčešće stradaju mladi ljudi i da se najveći broj nesreća u kojima motociklisti izgube život, dešava pri kontaktu sa vozačima automobila.

Određen broj motociklista se ponaša nedolično, te tako odsutnost u vožnji moze da ima velike posledice po život ljudi, naglašava predsednik ABM.

"Nije dobro kada stojite u jako visokim temperaturama u koloni i tada se najčešće desi da vozačima odlutaju misli", kaže Jevtić.

Navodi da pojedine greške koje se mere u sekundima mogu biti kobne.

"Najčešće su to brza provlačenja između vozila, to nikako nije savet, jer se ne zna refleksna reakcija vozača. Definitivno to je jedan od najrizičnijih načina vožnje koji postoji i nemojte prelaziti neke granice gde se osećate neudobno po pitanju veština vožnje", napominje Jevtić.

On kaže da je posebno rizičan Avalski put na kome se odvija veći broj vikend vožnji u kojima strada jako veliki broj motociklista.

Ipak, kako kaže, u Srbiji u toku godine u proseku pogine oko 50 motociklista, što je manji broj u odnosu na 2009. godinu, označenu kao "tamnu godinu" u kojoj je broj poginulih motociklista bio čak oko 120.

“Imamo jako dobar trend smanjenja broja stradalih”, navodi Jevtić.

Podaci govore i da je u prvih pet meseci ove godine na putevima poginulo šest vozača motocikla, dok je za isti period prošle godine poginulo njih osmoro, dok je od 1. januara do 30. aprila ove godine povređeno 117 motociklista i 63 vozača mopeda, što je manji broj u odnosu na isti period 2019, napominje.

“Svi moramo da obratimo pažnju, i vozači automobila i motociklisti i država, u smislu smanjenja poreza na zaštitnu opremu, koji je inače jako visok u Srbiji, kao i korišćenje žute trake za motocikliste, što bi dosta poboljšalo protok kroz grad”, navodi Jevtić.

Dodaje da se čak 610 nezgoda sa učešćem motociklista završi rečenicom - "Izvini nisam te video".

Izbor odgovarajuće retroreflektujuće opreme igra značajnu ulogu, napominje Jevtić i podvlači da kaciga u fluorescentnoj boji povećava verovatnoću za skoro dva puta da vas ostali učesnici u saobraćaju uoče na vreme.

"Savet za motocikliste je da ne štede sirenu, morate biti sigurni da vas je vozač uočio na vreme. Kaciga nije dovoljna u slučaju saobraćajne nezgode, obavezno je da imate i odgovarajuću jaknu, a noge su definitivno najpovređeniji deo. U pet od šest padova dolazi do povrede nogu, stopala", navodi Jevtić.

U ABM postoji treninzi za bezbednu vožnju za motocikliste gde se, kako kaže, za jedan dan menja sedam godina samoobuke na motociklima.

On ističe da je poštovanje propisa ključan segment u sprečavanju saobraćajnih nesreća.

"Nemojte prelaziti neke granice gde se osećate neudobno po pitanju veština vožnje", naglašava predsednik ABM.

Naš sagovornik navodi i da je Asocijacija za bezbednost motociklista uradila više od 50 projekata u okviru treninga bezbedne vožnje, te da je u toku priprema kampanja za iduću godinu za Avalski put.

"Tu se moramo usredsrediti na upravljače puta, da se vertikalna i horizontalna signalizacija i ograde na kojima motociklisti mogu da se povrede, prilagode njima", zaključuje Jevtić.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir