ISTRČAO NA ULICU I VIKAO BEBA NE MOŽE DA DIŠE: Baka bebe koju je otac nasmrt pretukao otkrila šta se desilo kobnog dana

M. T. (29), otac monstrum iz Vršca, koji je svoju bebu tresao i lupao joj šamare dok nije zadobila ozbiljno oštećenje mozga, nakon batina istrčao je na ulicu i vikao: "Beba ne može da diše, zovite Hitnu pomoć".

Ovo je otkrila baka mališana koji je 7. avgusta, mesec i po dana kasnije, preminuo u Institutu za majku i dete nakon stravičnih povreda koje mu je naneo otac.

Pre mesec i po dana, 25. juna dogodilo se stravično porodično nasilje.

- Ja nisam znala šta se desilo, ali sam videla da je dete opušteno i bez svesti. Inače je dete bilo zdravo i napredno od rođenja, bilo nam je čudno šta je moglo da se desi. Brzo je došla hitna pomoć i kasnije je prebačen na Institut za majku i dete - priča baka mališana, tačnije majka žene čije je dete preminulo.

Tot koji je zverski pretukao svoju bebu sam se prijavio policiji, a nakon saslušanja priznao je ovaj zločin.

Inače, njegova supruga i majka preminule bebe, ima još jedan brak iza sebe i sina od pet godina, koji takođe živi sa njom. Njen suprug navodno nije bio nasilan prema njenom prvom detetu, ali sa njim nije imao preterano blizak odnos.

- Kada su njih dvoje počeli da žive zajedno ja sam predložila da budu u istom dvorištu sa mnom samo u drugoj kući, kako bi zbog bebe bili u Vršcu, jer njegovi roditelji žive u Vatinu, a to je malo dalje. Pristali su, međutim nikada se preterano nisam mešala u njihov odnos i život - priča baka preminulog dečaka.

Ona kaže da ne zna kako će njena ćerka sve podneti.

- Ovo je tako strašno što se desilo, ona nije dobro psihički, ne znam kako ćemo izdržati. Moja druga ćerka je došla iz Švajcarske samo da bi videla svog sestrića, a sada ide po njegovo telo, nije ga živog ni videla - rekla je njena majka.

Ona još navodi da ne zna šta se tačno desilo kobnog dana kada je dete pretučeno, ali da su lekari kasnije to potvrdili zbog povreda koje je imalo.

- Moja ćerka je bila u strahu od njega, govorila je kako će ga prijaviti, međutim svaki put kada spomene on joj je pretio pa nikad to nije smela da uradi. Prema meni se nikada nije ponašao loše, samo mi je jednom rekao da se ne mešam u to kako će on da vaspitava svoje dete. Ali zar se dete od mesec i po dana vaspitava tako što ga neko udara - kroz plač se pita njegova baka.

Komšije ove porodice iz Vršca, gotovo da nisu znale za ovaj događaj dok nisu čuli vest da je beba preminula.

- Nada je jako dobra žena, ostala je udovica pre 11 godina. Jedna ćerka joj živi u Švajcarskoj, druga je živela ovde, ali jako slabo smo je viđali. Njene ćerke su uvek bile sa nekim problematičnim momcima. Majka i otac bebe slabo sa kime su se družili, nikada im prijatelji nisu dolazili - priča jedan od komšija.

Podsetimo, slučaj nasilja u porodici je policiji u Vršcu prijavljen 25. juna. Ocu je istog dana određeno zadržavanje u trajanju od 48 sati, dok mu je dan posle toga, 26. juna, određen pritvor. Tot je u potpunosti priznao zločin i rekao je da je dete nekoliko puta šamarao.

(Kurir.rs/Blic, M.V.)

