SUĐENJE IKONOPISCU ZA UBISTVO BAKA VERE: Prvo plakao, pa zaprepastio izjavom, sudija mu odmah oduzeo reč

Grize me savest zbog onoga što sam učinio. Stalno plačem. Nedavno mi je bila baka s majčine strane i sve je strašno što se dogodilo. Obaćam se oštećenima u sali (sudnici) - rekao je vidno uplakan Vladan Grahovac iz Raške danas na suđenju gde se tereti da je s 26 uboda nožem i par udaraca čekićem.

foto: Kurir/M.S., Printscreen Facebook

On je 1. septembra prošle godine ubio Jelicu Tatarovski (82) u njenom stanu na Bulevaru Zorana Đinđića u Nišu, a gde joj je pritom oteo 760 evra.

Sudija Višeg suda Grahovcu je dopustio da iznese svoj stav dok je govorila članica komisije veštaka Specijalne zatvorske bolnice u Beogradu Ana Veljković Đorđević. Ona je tražila odlaganje ročišta kako bi komisija uradila dodatnu i kako je ona rekla, konačnu analizu.

Tada je Grahovac izustio nešto potpuno neočekivano.

- Imao sam čast da razgovaram sa gospođom Anom Veljković i moram da kažem da je nalaz napisan na nivou srednjoškolskog sastava. Za mene je sve ovo stresno i stalno primam injekcije leka za smirenje - rekao je ikonopisac, a sudija mu je oduzeo reč i odložio suđenje za oktobar mesec.

Suđenje je odloženo za 21. oktobar ove godine.

Maja Marković, ćerka bratanice koja je našla jadnu staricu u lokvi krvi kaže da je baka Vera, kako su je svi zvali, bila krhka i gospostvena starica.

- Ne mogu da oprostim tako nešto, bez obzira šta je okrivljeni rekao u sudnici. Ne možemo da oprostimo jer je to bila jedna divna žena koja nikom nažao nije učinila. Sve me pogađa, i ovaj dolazak na sud je izuzetno stresan. Sećam se da je ona, do pola devet uveče bila na klupici dole sa komšijama. Nešto kasnije smo se čule, ja sam imala svadbu sestrića i dogovarale smo se kako će da pregura taj dan bez moje pomoći, a onda se desilo nešto strašno - kaže Markovićeva koja je inače bila starateljka pokojne bake.

Na sledećem suđenju trebalo bi da svedoče zdravstveni veštaci iz Beograda i doktor koga je odbrana pozvala.

Grahovac je, inače, te noći zakucao na baka Verina vrata i pošto je nekada stanovao u toj zgradi sa bratom, ona ga je poznavala i otvorila mu, a onda ju je ubio Grahovac je kasnije svedočio da nije bio svestan šta je učinio.

