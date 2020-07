IKONOPISCA IZ RAŠKE DOVELI NA SUĐENJE: Ugojio se u pritvoru, a onda rekao da ima primedbe KURIR TV

Vladanu Grahovcu (28) iz Raške preti od 10 do 40 godina zatvora zbog toga što je, kako se sumnja, između 31. avgusta i 1. septembra ubio staricu Jelicu Tatarovski (82) sa 26 uboda nožem i sa osam udaraca čekićem.

On se tereti i da je iz njenog stana uzeo 760 evra. On i njegov brat su nekada stanovali u toj zgradi, a starici su pomagali u svakodnevnom životu.

Grahovac je danas imao primedbe na život u pritvoru, ali nije precizirao koje. U sud je dovezen u marici, a uočljivo je da se u odnosu na raniji period ugojio.

- Priznajem da sam kriv. Za sve to krivim oca koji me je kao malog prebijao za svaku sitnicu, a njegov prijatelj me silovao sa pet godina. Od tada vučem traume. Ja poštujem ljudski život i krivo mi je što se sve ovo ovako dogodilo. Ubistva se ne sećam, imam neke crne rupe u pamćenju kada preteram sa alkoholom i drogama, rekao je Grahovac.

On je posle ubistva pobegao u Beograd, a uhvaćen je tako što ga je kamera iz zgrade snimila dok izlazi sa kapom, noseći ranac. Forenzički dokazi su kasnije uputili istragu prema ovom momku koji je studirao stomatologiju u Nišu i koji se bavio ikonopisanjem.

Veštaci specijalne zatvorske bolnice u Beogradu koji su ga pregledali, danas su deset minuta pre suđenja poslali obaveštenje da ne mogu da dođu "zbog godišnjih odmora". Kako nezvanično saznajemo, oni u izveštaju koji je trebalo da brane nisu naveli da li je Grahovac u trenutku ubistva bio uračunljiv ili ne.

Suđenje se nastavlja u septembru kada bi trebalo da se iznese veštačenje njegovog zdravstvenog stanja.

