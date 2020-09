ČOVEK LUKE BOJOVIĆA LIKVIDIRAO STRAHINJU?! Policija otkrila celu maršrutu UBICE! Bosanac postavio bombu i aktivirao je!

Jedan pravac istrage o likvidaciji Strahinje Stojanovića (30), koji je u nedelju likvidiran u eksploziji bombe podmetnute pod njegov BMW X5, vodi do muškarca iz Bosne i Hercegovine koji se dovodi u vezu sa Lukom Bojovićem!

Kako je Kurir ekskluzivno objavio pre dva dana, njega su kamere snimile u blizini mesta na Novom Beogradu, na kom je Stojanovićev džip odleteo u vazduh.

Snimile ga kamere

- Snimci sa kamera i ostali prikupljeni dokazi ukazuju da je Bosanac, koji je više puta hapšen, čovek koji je na bicikli, sa kacigom na glavi, daljinski aktivirao paklenu napravu podmetnutu pod auto. Na snimcima se vidi kako obučen u biciklističko odelo izlazi iz garaže u kojoj je bio Strahinjin džip, prolazi u blizini mesta zločina, a potom telefonira u vreme kada je bomba eksplodirala. Zbog toga se veruje da je on sam i postavio i aktivirao bombu - otkriva izvor i podseća da je bicikl kasnije pronađen u Savi u blizini Bloka 45.

Istražitelji su otkrili maršrutu kretanja Bosanca koji se dovodi u vezu sa bombom.

- Utvrđeno je da je neko vreme boravio u Beogradu, ali se sumnja da je odmah posle zločina pobegao u Bosnu. Zločin je bio isplaniran do poslednjeg detalja, pa se veruje da je i plan bekstva bio spreman unapred - objašnjava sagovornik.

foto: Printskrin/Instagram

On otkriva da je reč o muškarcu rodom iz Bijeljine, koji se pre nekoliko godina sumnjičio da je učestvovao u švercu kokaina.

- Tada je u policijskoj akciji, zbog međunarodnog šverca droge, uhapšeno nekoliko osoba. Interesantno je da on tada nije uhapšen, jer je već bio u zatvoru i sumnjičio se da je iza rešetaka organizovao šverc. Prema operativnim podacima, on je, ne samo saradnik već i prijatelj Luke Bojovića, koji je trenutno u zatvoru u Španiji - dodaje on.

Sukob dva klana

Prema njegovim rečima, još uvek se prikupljaju dokazi i radi na otkrivanju motiva ubistva Strahinje Stojanovića, a jedan pravac istrage navodno vodi i ka obračunu porodica Luke Bojovića i pokojnog Slobodana Šaranovića, koji traje već godinama.

- Stojanović se dovodio u vezu sa likvidacijom Bojovićevog advokata Miše Ognjanovića. S druge strane, bio je prijatelj Miloša Delibašića, koji služi kaznu od 30 godina zatvora kao član kriminalne grupe koja je ubila Bojovićevog brata Nikolu i Miloša Vidakovića u Budvi - podseća izvor.

OPET SASLUŠANA: Kolumbijka skoro četiri sata svedočila Kolumbijka Sonja Suarez Gomez (45), koja je preživela bombaški napad u kom je u nedelju poginuo njen dečko Strahinja Stojanović, saslušana je juče po drugi put, kao svedok likvidacije u Višem tužilaštvu u Beogradu. U Palatu pravde ona je, obučena u crninu, stigla u pratnji majke pokojnog nešto pre 14 sati i sve vreme se krila iza nesuđene svekrve. - Sonja je tri sata i 40 minuta, u prisustvu prevodioca za španski, govorila o tome kada je upoznala Strahinju, gde su provodili vreme, kao i da li je bilo šta ukazivalo na to da bi mogao da bude žrtva likvidacije - kaže izvor i dodaje: - Otkrila je i sa kim su se družili i viđali, a ponovila je i iskaz koji je dala dva dana posle likvidacije policiji, a u kom je objasnila da je Stojanovića upoznala na žurki u Madridu i da su ušli u intimne odnose, kao i da je u Srbiji boravila od marta. Kobnog dana su, kako je rekla, krenuli na Ušće na auto-trke. Posle višečasovnog ispitivanja, Kolumbijka je napustila Palatu pravde krijući se iza fascikle. foto: Zorana Jevtić

Ekipa Kurira

Kurir