SUĐENJE ZA POGIBIJU STEFANA KOD NIŠKE BANJE Mitić: Kajem se, nije lako nositi nekog na duši

Dejan Mitić (28) iz Niša koji je prošle godine svojim BMW-om u alkoholisanom stanju usmrtio mladića Stefana Kocića (20) iz Niške Banje rekao je danas da se iskreno kaje što je to učinio.

Na ročištu odnosno završnoj reči, Bratislav Stojanović, advokat odbrane tražio je maksimalnu kaznu od 12, a tužilaštvo 6 godina zatvora. Odbrana je predlagala tri godine robije.

- Iskreno se kajem i najviše bi voleo da vratim vreme jer sam ugasio jedan mladi život, a svoj upropastio. Porodici moram još jednom da izjavim saučešće. Mnogo mi je teško. Nije nimalo lako nositi nekog na duši -rekao je osuđeni Mitić.

Odbrana Mitića je navela da ne poriče da je Dejan bio pod uticajem alkohola.

- Mora se reći da metabolit kokaina koji je veštak pronašao kod branjenika, nije mogao da utiče na udes jer takva supstanca održava osobu budnom, a gledajući brzinu razgradnje - naveo je advokat odbrane koji je kazao da Mladen Filipović nije imao propisan prsluk i nije stavio trougao prilikom menjanja gume.

Utvrđeno je da je Dejan Mitić imao 2,2 promila alkohola u sebi. Ova tragedija dogodila se 8. jula 2019. godine oko 3.45 sati na ulasku u Nišku Banju.

Stefan je sa prijateljima Markom i Sašom išao normalno trotoarom kada su videli da Mladen Davidović iz sela Dolac ne ume da promeni gumu na "zastavi 101“ odmah pored puta.

Odlučili su da priđu i pomognu. Nije prošlo dugo kada su videli da im se BMW približava, ali tu je put širok još nekoliko metara. Mogao je da ih zaobiđe, ali nije. Stefana je odbacio prilikom udara nekih desetak metara. Nije mu bilo pomoći, iako je Marko pokušao da mu pomogne. Davidović je nakon nesreće seo u Zastavu i pobegao, pokazala je istraga.

- Ne znam, iz mene teško izlaze reči, šta da kažem, a na drugoj strani mnogo toga bih rekla. On je dve godine bio mlađi od mene, čuvala sam ga kao malenog. Svo troje smo bili kao jedan. Svakodnevno smo znali ko gde ide, ako jedan kasni, ovaj se odmah raspituje gde je, to je jednostavno tako bilo. Imao je mnogo planova, ako mu ovde ne uspe posao, hteo je da krene u inostranstvo. Bio je pun planova, kako samo jedan dvadesetogodišnjak može. Teško je sve to što je pogodilo našu porodicu. I ta maksimalna kazna od 12 godina nije ništa u odnosu na to da moj brat više nikada neće biti sa nama. Ugasio se jedan život koji je trebalo mnogo, mnogo duže da živi. Kakva je to uteha - ispričala je ranije Milica, Stefanova sestra.

Majka poginulog Stefana Kocića, Biljana navela je po završetku ročišta da "bi ovakve vozače trebalo kazniti maksimalnom kaznom kako više niko ne bi seo pijan za volan".

Izricanje presude je zakazano za 29. septembar.

