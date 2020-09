NEUTEŠNI STEFANOVI RODITELJI POSLE PRESUDE Kocići: Nema utehe u presudi od 8 godina, Stefan nikada više neće biti sa nama KURIR TV

NIŠ - Dejan Mitić (28) iz Niša osuđen je u Višem sudu u ovom gradu na osam godina zatvora zato što je u alkoholisanom stanju i pod uticajem kokaina 8. jula prošle godine svojim automobilom BMW usmrtio Stefana Kocića (20) iz Niške Banje. Tragedija se dogodila oko 3.45 sati na ulazu u ovu opštinu iz pravca Niša.

Sudija Tamara Savić je rekla da je on osuđen za teško delo u saobraćaju gde je u trenutku udara Mitić imao 2,33 promila alkohola i 71 nanogram kokaina u sebi kao i da je bio svestan i uračunljiv kada je ovo učinio.

Stefan je sa prijateljima Markom i Aleksandrom išao te noći trotoarom kada su videli da Mladen Davidović iz sela Dolac ne ume da promeni gumu na "Zastavi 101“ odmah pored puta. Davidović ih je pozvao da pomognu što su oni i prihvatili.

Kada su samo napola namestili točak, zašrafljen jednim šrafom, naišao je Mitić u BMW i smrtno udario Stefana koji je klečao pored točka, a pritom je lakše povređen i Aleksandar. Udarac je Stefana odbacio desetak metara odatle, a dok su Marko i Aleksandar pokušali da mu pomognu, Davidović je krajnje kukavički seo u neregistrovanu "zastavu" i pobegao s lica mesta.

- Znam da ova kazna ne može da uteši porodicu Kocić nakon najvećeg gubitka koji se dogodio. Olakšavajuća okolnost je što Mitić to nije hteo da učini, a "zastava" nije bila propisno obeležena trokutom i trepćućim žmigavcima. Nesumnjivo da je vozio nasilnički više od 50 kilometara na sat koliko je propisano. Što se tiče Davidovića nadam se da će tužilaštvo da reaguje - rekla je sudija. Odbrana je tražila maksimalnu kaznu od 12, a tužilaštvo 6 godina zatvora. Odbrana je predlagala tri godine robije.

Porodici Kocić zaista nikakva uteha nije kazna od osam godina.

- Ovo je mala kazna za to što naš Stefan više nikada neće biti sa nama. Sve je ovo jako bolno. Ne znam šta će biti sa vozačem zastave jer da on nije stao ništa se ne bi dogodilo. Deca su lepo išla trotoarom i on ih je molio za pomoć, a onda je pobegao posle nesreće. I sama sudija je rekla da je čak i neistinito svedočio. Zakon mora da se menja jer ne daj bože nikome ovo da se dogodi, da dete hoće da pomogne, a udari ga neko ko je pod dejstvom alkohola. Da li će toi biti neka peticija ili slično, ali zakon mora da se menja - rekli su Zvezdan i Biljana, Stefanovi roditelji.

Mitić nije prisustvovao izricanju presude, iako se uvek odazivao sudu.

