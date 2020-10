VOĐA ŠKALJARACA PRIVEDEN, PA PUŠTEN! Vukotić optužuje policiju: Oduzeli mi automobil da bi me ubili

Kotoranin Jovan Vukotić pušten je posle saslušanja u barskom Centru bezbednosti, rečeno je nezvanično iz Uprave policije.

"Priveden je na informativni razgovor, od njega su prikupljena obaveštenja i pušten je na slobodu", kazao je sagovornik iz te bezbednosne institucije.

Nije precizirao da li su inspektori navodnom vođi škaljarskog kriminalnog klana oduzeli blindirani automobil.

Međutim, iz Vukotićevog pravnog tima su kazali da je Kotoranin privremeno ostao bez automobila.

Nakon saslušanja Vukotić je rekao da su mu oduzeli i telefon i automobil.

Tvrdi da je to urađeno bez naloga tužilaštva.

"Osim toga, namerno su nas pustili da idemo peške", kazao je on.

Vukotić je ranije danas rekao da ga je barska policija privela i da pokušavaju da mu uzmu automobil kako bi ga ostavili na nišanu nekome.

"Došao sam u privatnu posetu u Bar, policija me zaustavila i hoće da mi oduzmu automobil i telefon bez ikakvog objašnjenja. Pitao sam zbog čega, ali nema objašnjenja, tako da mogu da sumnjam da automobil pokušavaju da mi oduzmu kako bi me neko ubio", rekao je on.

Tvrdi da mu je automobil već oduziman na proveru i da je to rekao inspektoru, ali da su mu rekli "mora opet".

Vukotić je pod policijskom pratnjom 31. jula iz Podgorice išao u Bar na sahranu Alanu Kožaru.

Inspektori su tog dana nadzirali i sahranu ubijenog Baranina, a potom sa rotacijama "ispratili" Vukotića do Podgorice.

Samo nekoliko dana pre toga izašao je iz Istražnog zatvora, u kom je proveo nepunih šest meseci zbog optužbi za pokušaj ubistva dvojice navodnih članova kavačkog kriminalnog klana - Vojina Stupara i Miloša Radonjića.

Više državno tužilaštvo oslobodilo ga je tih i optužbi za pokušaj ubistva Tamare Zvicer, supruge navodnog vođe kavačkog klana, Radoja Zvicera.

Vukotića je policija nedavno tražila zbog izvršenja kazne zatvora, ali je 21. septembra nastupila apsolutna zastara izvršenja i po tom osnovu ne može biti sproveden u zatvor.

(Kurir.rs/Srbija danas)

Kurir