BEOGRAĐANKA PREŽIVELA HOROR: Muž hteo seks sa mojim autističnim sinom i urinirao po njemu, a šta je tek radio sa svojom sestrom

Ispovest I.Đ. iz Beograda o jezivom nasilju u porodici je izazvala zgrožavanje celokupne srpske javnosti. Ova žena otkrila je kakve je sve strahote radio njen muž tokom braka.

Kako tvdi I. Đ., njen suprug je želeo da ima seksualne odnose sa njenim autističnim sinom iz prvog braka, po kojem je urinirao dok se dete kupalo. Ona je takođe tvrdila i da je našla snimke na kojima se njen suprug samozadovoljava na telu mrtve sestre, kao i po igračkama sestričine, dodajući i da je prljave misli i prema deca rođenog kuma, ali najviše prema sestri, čijim je imenom i nju nazivao tokom odnosa.

I.Đ. je, nakon gostovanja u jednoj emisiji, zatražila pomoć i od Pokreta Levijatan.

U ispovesti ova žena navodi da je suprug radio gnusne stvari sa njegovim autističnim sinom, da je njoj pretio da će je ubiti, tukao je i maltretirao. Posle preživljavanja horora sa njim, kako kaže, ona je odlučila da progovori o svemu tome. Ističe da postoje dokazi o svemu što govori, od svedoka pa sve do video snimaka i slika, koje dokazuju njegovu nastranost.

"Sve je krenulo kad je on tokom odnosa počeo da priča sa mnom o njegovoj rođenoj sestri, da me naziva njenim imenom… Strašno i odvratno. Kome je to da kažem, jer ko bi mi poverovao na reč? Nakon toga kreće da spominje svoju sestričinu tokom odnosa, gde je nakon toga otišao kod njih u stan i snimao je sestrin donji veš, dečije gaćice i igračke lutkice. On se samozadovoljavao nad tim. Posle toga, on dovodi svoje dete iz prvog braka u naš stan. Dete je ležalo na krevetu, a on me je gurnuo kod deteta i naterao me da se slikam sa podignutom suknjom", tvrdi I.Đ.

On je insistirao na seksualnim kontaktom sa njenim detetom.

"Tražio je da ja dovedem svog sina, koji je dete sa posebnim potrebema, što sam odbijala. Dete nikada nije bilo samo sa njim, što je sreća u nesreći".

Ipak, dogodila se, kako ona kaže, jedna strašna scena.

"On mi je priznao da je jednom prilikom urinirao po mom detetu, kada sam ga zamolila da ostane sa njim dok se kupa. Ostavila sam ih samo na tri minuta", navela je.

Sledeća stvar koju I. Đ. navodi je takođe zatrašujuća.

"Tražio mi je da imamo odnos u kolima pred mojim maloletnim sinom. Ja sam to uradila iz straha. Dete je sedelo u kolima, a mi smo bili napolju. U jednom momentu je on ušao kola, gde sam počela da se tresem. On je tražio da skine pelenu mom detetu, nisam mu dopustila to, a on je promenio boju. Uspela sam nekako da ga smirim, ali je nakon nekog vremena on meni rekao 'ja njega moram da probam'. Bila sam šokirana. Rekao je 'dozvoli mi da uđem u njegovu guzu'. Lagala sam ga da ćemo to uraditi sutra, na šta je on rekao 'samo da ga pipne'. On je nasilno uzeo njegovu ruku i stavio ga na polni organ. Ja sam tada reagovala i rekla 'nemoj, molim te' i zaista je prekinuo. Nakon toga sam zatražila pomoć", opisala je ona.

Osim maltretiranja deteta, Ž.Đ. je, prema rečima bivše supruge, tukao i nju. Sve se dogodilo nakon što je prvi put napustila porodični dom. Nakon što je otišla od kuće, javljeno joj je da suprugu nije dobro, pa se iz tog razloga vratila, ali je bilo kobno po nju.

"Čim sam došla kući on je mene udario otvorenom šakom u predelu glave, čupao me i radio sve što je mogao dok ga dečko od naše drugarice, koji je došao sa mnom, nije pomerio. Nakon toga kreće da preti, poziva moju sestru i govori joj da ja neću izaći živa iz kuće. Da može da pozove mog oca i da mu kaže kako će dobiti moj prst. Ona je nakon toga pozvala policiju. Priveden je, ali je vrlo brzo bio pušten", ispričala je u svojoj ispovesti I. Đ.

Prema njenim tvrdnjama, muž je dobio je zabranu prilaska, koju je poštovao, ali je nakon mesec dana ponovo došao kod svoje supruge i kako ona kaže, usledili su zatrašujući događaji sa njegovim sinom.

Još jedna jeziva stvar je vezana za odnos Ž.Đ. sa njegovim rođenim sinom, navodi ova bivša medicinska sestra.

"Jednom prilikom je urinirao u flašicu i dao sinu da pije to. Mene je dodirivao dole pa je odmah nakon toga mazio dete", rekla je I.Đ.

Međutim, kako je njen bivši suprug na slobodi, kako kaže, I.Đ. smatra da nije bezbedna i živi, kako ističe, u velikom strahu.

"Nadam se da će tužilaštvo reagovati blagovremeno, jer ovo je samo deo što sam vam ispričala, a moje reči su potkrepljene činjenicama", zaključila je ona u objavi na stranici Pokreta Levijatan.

(Kurir.rs/Objektiv/Pokret Levijatan)

Kurir