MARKO OTVORIO OČEV GROB, PA ZANEMEO ZBOG ONOG ŠTO JE UGLEDAO: Napravljen sam budalom, želim pravdu! Misterija na groblju

Marko Dujmović iz Dvora na Uni već 12 godina pokušava da otkrije ko je čovek pronađen u grobnici njegova oca.

Naime, iz grobnice gde je navodno sahranjen njegov otac, ekshumirano telo je telo krupnog čoveka od 120 - 130 kilograma, zamotanog u šatorsko krilo, s debelim vunenim čarapama na nogama. Njegov otac, mršav muškarac od pedesetak kilograma, sahranjen je u kovčegu sa kožnim cipelama, a čak postoje i fotografije. Marko tvrdi da njegov otac nije nestao, već je doveden na groblje i sahranjen.

- Nikome ovo ne želim, želim samo pravdu. Ja sam napravljen budalom da ne znam gde sam sahranio oca, gde sam mamu, da su mesta zamenjena. Moj otac nije nestao. Umro je u kući Jove Zastavniković, u kojoj sam bio, i dovezen je na groblje i sahranjen - govori besni Marko Dujmović.

Ceo slučaj otkriven je prilikom sahrane Markove majke, koja je umrla 2008. godine. Tada su prilikom kopanja grobnice naišli na kovčeg na 90 centimetara, a prema Markovim rečima trebalo je kopati skoro metar i po.

Radnici groblja bili su zbunjeni, jer su na mestu koje se činilo praznim naišli na sanduk.

- Nailazimo na sanduk u šatorskom vojnom krilu. Čak smo sumnjali da su tu dva tela. To je toliko bilo naduvano - kaže Goran, Markov rođak i dodaje da su odlučili da pozovu policiju i traže ekshumaciju.

Godinu dana kasnije počele su na pravoslavnom groblju u Dvoru, pa je istovremeno, na red došao i grob Markovih roditelja.

- On kad je otvorio to, ovako je rekao: 'Uf, ovo je bio krupan, krupan čovek. Visok 190, 200 cm, težak 120,130 kilograma.' Pa, bože, glava i kosti od moga oca duplo veće. Bela košulja sa puno dugmića, dole neka kao trenerka, neka sivkasta i na nogama priglavci, oni šareni. Kod nas u Bosni smo to zvali priglavci. Moj je otac imao cipele - šokiran je bio Marko.

Kako pronađeno telo nije izgledalo kao njegov otac, Marko je odbio da potpiše rezultate DNK analize, međutim, institucije ostaju pri tome da je reč o njegovom ocu. Marko na osnovu izgleda ostataka, odeće i položaja ukopa to ne može da prihvati.

(Kurir.rs/ TV Nova, Dnevnik.hr)

