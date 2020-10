TAJNI ŽIVOT MONSTRUMA IZ BELGIJE U SRCU ŠUMADIJE! Ubica i neonacista u zatvoru zavoleo Srbiju, komšije OTKRILE: ZVER BIO PORED NAS

Trajko V. iz sela kod Kragujevca, koji je radio za Erika Lamersa (60), osumnjičenog za pedofiliju, kaže da mu je on pričao da je robijao, ali da mu nije rekao zbog čega

Ne znam u šta da verujem. Belgijanca sam upoznao slučajno. Stopirao sam jer mi je trebao prevoz do kuće, i on je stao. Ispostavilo se da živi u mom selu, i to relativno blizu mene. Tako smo počeli saradnju.

Delovao je normalno i ljubazno, šokirao sam se kad je policija došla da ga vodi. Ovako počinje priču za Kurir Trajko V. iz sela Velikog Krčmara kod Kragujevca, koji je sarađivao sa ozloglašenim Belgijancem Erikom Lamersom (60).

Interpolova poternica

Lamers je uhapšen 7. oktobra u svojoj kući u Velikom Krčmaru po Interpolovoj poternici zbog sumnje da je počinio silovanje deteta. Tada se otkrilo da je u domovini robijao više puta, kao i da je bio član neonacističke bande i mafijaške bande, sa kojom se dovode u vezu brojne pljačke, ubistva, silovanja.

- U Belgiji je poznat po nadimku Zver! Bio je osuđen na doživotnu robiju zbog ubistva oca i sina 1991, koji su bili trgovci dijamantima, u Antverpenu, ali je 2002. pušten uslovno - preneo je list Nieuwsblad.be. Trajko V. kaže da je Lamers u njegovom selu živeo poslednjih šest godina, da je tu kupio kuću i otvorio firmu. - Pričao je da je bio u zatvoru, ali ne i zbog čega, a meni je bilo neprijatno da ga pitam. Rekao mi je da je srpski jezik naučio još u zatvoru u Belgiji i da je, učeći jezik, zavoleo i našu kulturu. Zato je odlučio da živi baš ovde, a odgovarala mu je i cena kuće - priča Trajko.

On objašnjava da je Erik prema njemu bio korektan.

- Imao je proizvodnju delova za stolariju. Robu je izvozio za Belgiju - kaže sagovornik i nastavlja: - Kuću je kupio sa nevenčanom ženom, poreklom iz Maroka. Povremeno je dolazila, i to kada bi našla jeftine karte za avion. I otac mu je dolazio jednom godišnje. Iskreno, bio sam u čudu kada je naša policija došla da ga uhapsi, bio sam tu. On mi je samo dao ključeve od kuće i zamolio da nahranim psa i mačku.

Išao na sahrane i slave

On kaže da, iako je meštanima bilo čudno što je Belgijanac odabrao da živi baš u selu u Šumadiji, niko za njega nema lošu reč.

- Uklopio se sa nama. Išao je i na sahrane, slave, pomagao komšijama oko nekih svakodnevnih poslova. Svaki put kad sam radio kod njega, platio mi je. On je i kuvao, ali ja te bućkuriše nisam mogao da jedem. Lamers je gajio i pčele i nesmetano putovao po Srbiji, jer ih je vozio na pašu. - Išao je u Vojvodinu, normalno se kretao. Nije mi jasno kako je čovek tako slobodno mogao da se kreće ako je bio na poternici. Zaprepašćen sam, jer nisam stekao utisak da on bilo šta krije - zaključuje Trajko.

Meštani uznemireni hapšenjem

Nije nam sve jedno što je zver živela među nama Meštani Velikog Krčmara kažu da su se uplašili kada su saznali da je dvostruki ubica i čovek koji se sumnjiči za pedofiliju živeo među njima.

- Sad me neki strah uhvatio. Kada i pomislim na tu kuću koju je kupio, nije mi dobro, jer sam majka maloletnog deteta. Kuća je na kraju sela, izdvojena od drugih, sada mi je možda i jasno zašto je baš nju izabrao. Oivičena je visokom ogradom, ima i drveća, tako da se dvorište i ne vidi - priča meštanka i dodaje da je iz straha i sa ćerkom razgovarala i ispitivala je da ga nije slučajno videla kad je bila sama ili da joj nije nudio nešto neprimereno. Njena komšinica kaže da je Lamersa videla svega nekoliko puta, jer je bio povučen. - Ne može da mi bude svejedno. Ukoliko je on zaista ubica i sve ono za šta ga sumnjiče, onda hvala bogu da neko zlo nije i ovde uradio, ježim se kad samo pomislim na njega - kaže ona i dodaje: - Sećam se, pre dve godine, prošao je pored naše kuće, imao je kačket. Nije ni dobar dan rekao. Moj pokojni otac je tada rekao kako je strašno što on i moja majka žive sami, jer, eto, ne znaš ko bi mogao da bude taj čovek. Kao da je možda osetio neko zlo u njemu.

Kriminalni dosije 1984. - osuđen zbog krađe 1991. - osuđen zbog dvostrukog ubistva 2002. - pušten iz zatvora 2007. - pobegao iz Belgije 2008. - uhapšen u Srbiji zbog sumnje da je seksualno zlostavljao ćerku tadašnje devojke 2012. - oslobođen krivice pred belgijskim sudom u slučaju seksualnog delikta

