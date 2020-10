TEKST IZ 2009. MNOGO OTKRIVA O UHAPŠENOM BELGIJANCU U KRAGUJEVCU! Pedofil i monstrum osuđen na doživotnu, pomilovan, pa POBEGAO!

Šumadinci su bili šokirani kada je u kući pored njih u ponedeljak uhapšen "mirni komšija iz kraja", Belgijanac optužen za strašne zločine, između ostalog za pedofiliju i ubistva sredinom osamdesetih godina na zapadu Evrope.

O bandi kojoj je pripadao uhapšeni pedofil, ubica i nacista Erik Lamers pisao je sajt u Belgiji još 2009.godine. O njima je čak objavljena i knjiga. Ovaj tekst otkriva mnogo toga o koliko se opasnom kriminalncu koga je uhapsila policija u Kragujevcu- radi! Tekst prenesimo integralno:

„Eric Lamers, tada šef krajnje desne Vestland Nev Post, vratio se na belgijsko tlo. Članovi FAST tima savezne policije uspeli su da ga pronađu u Srbiji. Izručen je prošlog petka. Lamers je osuđen na doživotnu kaznu za ubistvo dva zlatara u Antverpenu 1991. godine, a pušten je uslovno 2002. godine. Pobegao je 2007. godine kada je objavljeno da će morati da se vrati u zatvor zbog unakazivanja leša. Tužilaštvo u Liježu sada želi da ga goni zbog pedofilije. Ujutro 19. februara 1982. godine, stravična tela Alfonsa Vandermeulena i njegove devojke Francesce Arcoulin otkrivena su u kući u ulici Herdersliedstraat u Anderlechtu. Obojici je pucano u glavu, a zatim im je prerezano grlo.

U ovoj kući kraj Kragujevca se krio foto: usentar

Bila je to misterija. Par je vodio miran život i nije imao neprijatelja. Istraga je otkrila samo nekoliko godina kasnije da su ih kao nasumično odabrane zamorce ubili članovi fašističke grupe Vestland Nev Post. Ubistvo je izvedeno vežbom, u kojoj nigde svesni Vandermeulen nije ispunio ulogu špijuna KGB-a kojeg treba eliminisati. Istraga, u punom hladnom ratu, ometena je infiltracijom Državne bezbednosti u VNP.

Određeni broj mladih fanatika krajnje desnice koji govore francuski, čak bi i državna bezbednost obučila za ovu vrstu tehnike. Marcel Barbier i Erik Lamers, dvojica lidera VNP-a, morali su da odgovaraju za dvostruko ubistvo pred apelacionim sudom. Barbier je dobio doživotnu kaznu, Lammers je oslobođen. Ipak, u kolektivno sećanje ušao je kao jedna od lutajućih misterija takozvanih ‘olovnih’ godina: ranih osamdesetih, napadima Bige van Nijvela i CCC-a, skandalima sa drogom sa državnom stražom i svedočenjima o seksualnim zabavama i ucenama. 1991. godine Lammers je morao ponovo da se pojavi pred apelacionim sudom, ovog puta u Liježu. On i četvorica saputnika bili su umešani u dvostruko ubistvo trgovaca dijamantima-Patricka Moonsa i njegovog sina Luda 13. aprila 1988. godine u Antverpenu. Obojica su pogubljena izbliza sa metkom u glavu. Tokom procesa otkrilo se da su Lamers voleli da ga članovi bande zovu „la bete“ ili „zver“.

foto: Printscreen

Osuđen je na doživotni zatvor, a uslovno je pušten 2002. godine. Počeo je kao diler guma, ali njegova prošlost ga je ubrzo ponovo sustigla. S Božićem 2004. brzi Lammers pomaže bivšem cimeru Georgesu Halluentu. Rešio je sukob sa jednim Ericom Campanom sa sedam uboda. Jagnje je pomoglo Halluentu da leš nestane. Izrekla mu je novu kaznu 2007. na 16 meseci zatvora. U međuvremenu, podignuta je nova optužnica za pedofiliju. Ranije ovog meseca, veće iz Liježa Lamersa uputilo je na popravni sud. Prema optužnici, silovao je osmogodišnju ćerku svoje bivše devojke i trgovao dečjom pornografijom. Sve ukazuje na to da bi se postupak nastavio u odsustvu okrivljenog. Svoju osudu je 2007. smatrao krajnje nepravednom i pobegao iz Belgije. Ali to je bilo izvan FAST tima savezne policije. Ovo odeljenje traži odbegle Belgijance širom sveta. Izgleda da je Eric Lammers uhapšen 3. jula 2008. u Srbiji. „Sve ovo vreme, po diskreciji, održavale su se konsultacije kako bi se on pustio“, kažu pravni izvori. „Prošle nedelje je to konačno uspelo. Prošlog petka, sada 58-godišnji Lamers sleteo je na belgijsko tlo. Istog dana bio je zatvoren u Vorstov zatvor.

LAMMERS o krimnalnoj karijeri: „BILO JE LEPIH STVARI!“

Sa Ericom Lamersom, deo sećanja iz ranih osamdesetih se odmah vraća. Jednom je bio portir u Džonatanu, legendarnom briselskom privatnom klubu koji je prošle godine ponovo došao do izražaja na Jutjubu snimkom o zabavi seksa sa džematom tadašnjim direktorom zatvora Žanom Bultotom. Lammers je govorio neposredno pre leta za istraživačkog novinara u Srbiji Guia Boutena, koji ga u svojoj knjizi „Banda magle“ o godinama u Džonatanu citira na sledeći način: „Događale su se lepe stvari. „Kao i onog dana kada se urušio komad plafona iznad šanka i sadržaj„ egipatskog komore “ srušio se zajedno s nogom generala državne garde Deneve i zadnjicom konobarice. U knjizi se Lammers ne trudi da porekne da je zaista bio umešan u dvostruko ubistvo u Anderlechtu: „To je bila praktična vežba!“ Verovao je da je zemlja u ratu sa Rusima i da je VNP delovao kao tajni trik establišmenta. U knjizi Lammers takođe tvrdi „da je VNP 1981. spremao atentat na tadašnjeg ministra pravde PS Philippe Moureauk“

(Kurir.rs / ucentar.rs)

Kurir