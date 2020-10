DRUG PREMINULOG NIŠLIJE (15) OTKRIO ŠTA SE DESILO KOBNE NOĆI: Ispričao zašto su bežali i kako se dečak srušio

A.Ć (15) iz Niša preminuo je u noći između petka i subote oko 1.30 pod neoubičajenim okolnostima.

- Na osnovu iskaza svedoka potvrđena je činjenica da je dečak bežao ubeđen da ga goni čovek sa nožem u ruci. Sigurno je da na telu dečaka nisu nađene vidljive povrede i očekuje se rezulatat obdukcije, za koji se veruje da je dečaka najverovatnije izudalo srce. Da li od premora tokom bežanja ili prevelikog straha, ostaje da se vidi - kaže izvor blizak istrazi.

Tragedija se, prema potvrdi istražnih oragana, dogodila oko 1.30 posle ponoći na uglu ulica Koste Stamenkovića i Vojislava Ilića kada se A. Ć. vraćao iz niškog parka Čair sa drugaricom iz osnovne škole i drugom. Išli su ka centru grada kada su kraj raskrsnice naišli na čoveka koji je tu zastao i nešto jeo.

- Dok smo prolazili moj drug se okrznuo o banderu i opsovao.Tada je reagovao i čovek koji se tu našao pa je on krenuo ka njemu. Odjednom, čovek je nešto potegao u ruci. Moj drug je uzviknuo: "Beži, nije pendrek, to je nož!", pa smo se svo troje uputili ulicom ka Margeru. Međutim, već iza ugla on je pao. Čovek koji je potrčao za nama je nestao pa smo stali. Mislio sam da se naš drug spotakao pa smo stali da ga podignemo ali se on nije pomerao - izjavio je Đ. K. posle događaja istražnim organima.

Pozivi u pomoć probudili su stanare okolnih zgrada pa se nekoliko njih okupilo oko tela dečaka. Hitna pomoć je stigla za manje do pet minuta i lekar je pokušao da na licu mesta renimira tinejdžera, a potom su ga sanitetom brzo prevezli da Dečiju kliniku Klinilkog centra U Nišu. Tu je nastavljena renimacija ali mu nije bilo spasa.

Bio je dobro dete Vršnjakinja koja je bila sa Aleksandrom u društvu i bežala zajedno sa Đ.K. je u šoku, ali se javila njena baka Zorka Stojanović. - Poznavala sam A. Ć, bio je u osnovnoj školi sa mojom unukom. Družili su se godinama, dolazio je kod nas i vrlo pristojno se ponašao. Bio je lepo vaspitano dete dete a kako sam čula od unuke i dobro je učio. Ne znam detalje tog događaja ali sam bila užasnuta kada je posle ponoći na moja vrata došla policija. Tražili su moju unuku. Skamenila sma se da joj se nije nešto desilo a oni da me uteše rekoše da je s njom sve u redu, već da su zbog njenog druga došli pa sam ih uputila da unuku potraže kod majke - rekla je baka Zorka.

(Kurir.rs/D.I.)

Kurir