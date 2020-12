MLADIĆ (22) ISPRIČAO ZAŠTO JE NASMRT PREBIO STARCA (94): Posvađali se, Sava mu opsovao mrtvu majku, a evo šta se onda desilo

Miljan J. (22) iz Donjeg Dušnika, uhapšen zbog ubistva komšije Save Krstića (94), nije pokazao nimalo kajanja zbog svirepog zločina.

Kako se saznaje, osumnjičeni ubica je čak starca optužio da ga je isprovocirao, zbog čega ga je do smrti tukao pesnicama.

- Potpuno hladno je izneo svoju verziju događaja. Navodno je u subotu uveče pio sa Savom u njegovoj kući. U jednom trenutku, prisetio se da je odležao četiri meseca zatvora jer ga je pokrao. Prebacio je starcu da ga je ocinkao za krađu pa je zbog njega robijao. Tvrdio je da se Sava tada iznervirao i počeo da ga psuje. Naročito ga je pogodilo, kako je kazao, to što mu je deda opsovao majku, koja mu je umrla kad je bio mali. Nije ga odmah napao, već je, kako je opisao, otišao do kuće da bi se „ohladio“, a onda je ipak odlučio da se vrati kod Save. Već na vratima je počeo da ga udara, tukao ga je besomučno pesnicama, oborio ga je na krevet i nastavio da ga nemilosrdno bije – navode sagovornici upoznati sa ovim slučajem.

- Dedu je svukao do pola, i njegovu odeću odneo kući gde je spalio a svoju je oprao. Ponašao se potpuno normalno, kao da se ništa nije desilo. Kada je u ponedeljak video policiju, otišao je autobusom u Niš, verovatno u nameri da se tamo sakrije. Međutim, niška kriminalistička policija je na osnovu tragova i operativnih saznanja, ubicu odmah identifikovala, a vrlo brzo uhapsila – objašnjavaju naši izvori.

Miljanovu odbranu osporili su svi koji su Savu poznavali, prvenstveno njegova ćerka Gordana Cvetanović koja je kazala da on sa Miljanom nije bio blizak.

- To je potpuno nemoguće, to su gluposti da su pili zajedno. Tata se plašio njega, nikada ga ne bi pustio u kuću. Bio je oprezan, jer su ga stalno krali, ali on nikada nije nikoga optužio za to. Bila sam sa njim na sudu, govorio je da nikoga ne tereti – kazala je ožalošćena ćerka.

