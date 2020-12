KOMŠIJE IZ DONJEG DUŠNIKA OTKRILE SVE: Osumnjičeni za ubistvo deka Save donosio kašikaru u školu još kao osnovac

NIŠ - Miljan J.(22) je poznat po nestašnoj mladosti koju je u osnovnoj školi prekinula jedna ozbiljna situacija kada je morala i policija da reaguje. Naime, kako nam pričaju meštani Dušnika, dok je bio osnovac doneo u osnovnu školu pravu bombu kašikaru što je ozbiljno potreslo sve meštane jer je njegovo hvalisanje možda moglo tragično da se završi.

1 / 14 Foto: Kurir/M.S.

- To je davno bilo, ali se svi sećaju kakva je panika zavladala kada se proneo glas da je dečak doneo "kašikaru" u školu. Istina, mislim da je ta kašikara, kako se tada pričalo bila neispravna ili joj je onemogućena eksplozija, ali u tom periodu kada su roditelji saznali za to, svi su bili jako uznemireni. Odakle njemu bomba i kako se to završilo da niko ne odgovara ne znam, ali ubrzo je zataškano to - priča nam K.N. iz Donjeg Dušnika.

foto: Kurir/M.S.

Da je osumnjičeni za ubistvo Save Krstića (93) iz Dušnika problematičan momak rekli su nam i drugi meštani sela, a negovateljica nesrećnog deke Biljana Pešić nam je potvrdila da "čak ni u prodavnicu nije išao bez noža, što je apsolutno bilo nepotrebno, a sobzirom da se svi poznaju u selu".

Sava Krstić je ubijen između nedelje i ponedeljka, a pronašao ga je policajac na nagovor rođaka. Deka je nađen u lokvi krvi kako na boku leži na krevetu. Više javno tužilaštvo je Miljanu odredilo 30 dana pritvora i protiv njega je pokrenuta istraga.

Kurir.rs/M.S.

Kurir