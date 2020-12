PRE BAKA COKE I POZNATA DOKTORKA SE UBILA ZARIVŠI NOŽ U SRCE: Obe žene izvršile su RITUALNO SAMOUBISTVO, a evo šta kažu psiholozi!

Naime pre baka Coke na ovaj način ubila se i Violeta S. A. poznati plastični hirurg u junu mesecu ove godine. Da podsetimo čuvena beogradska doktorka pronađena sa ranama od noža u grudima u kupatlu stana na Vračaru.

Telo su pronašli njeni sin i muž koji su bili u stanu u vreme samoubistva. Tek kad su se zabrinuli što Violeta dugo ne izlazi iz kupatila, njen suprug i sin provalili su vrata i zatekli je mrtvu.

Psihijatri su saglasni da je reč o ritualnom samoubistvu, kojim se najverovatnije želi da pošalje poruka.

- Samoubice obično čekaju da se osame, pa onda sebi oduzmu život, najčešće velikom dozom tableta, skokom sa prozora, vešanjem ili sečenjem vena. Međutim, ona se na čin samoubistva odlučila dok su, kako su preneli mediji, u stanu bili i suprug i sin, tako da sam uveren da je najverovatnije htela da poruči: "Ubiću se, pa ćete me voleti" - rekao je tada jedan ugledni beogradski psihijatar.

- Mnoge samoubice se u trenutku predomisle, međutim, sudeći po načinu na koji je ona sebi oduzela život, sve ukazuje na to da je bila čvrsto rešena da to učini i to kada je porodica bila na okupu. U prilog čvrste rešenosti govori i činjenica da je dva puta sebi zabila nož u srce, za šta je potrebna ogromna fizička snaga, dodaje psihijatar.

Baka Coku koja je ubila investitora ostavila je oproštajno pismo u kom je kako se saznaje, napisala kako ne može da izdrži strašan pritisak pod kojim je konstantno od trenutka kada je ubila investitora, prenosi Informer.

Baka Coka je u septembru 2018. u Bulevaru kralja Aleksandra hladnokrvno ubila investitora Zorana Trifunovića, koji je, kako se navodilo u medijima, godinama vršio pritisak na nju i njenog sina da prodaju kuću i zemljište i pretio im.

Stojanki je suđenje trebalo da počne u februaru ove godine pred Višim sudom u Beogradu, ali se ona tada nije pojavila u Palati pravde. Umesto toga je poslala pismo u kome je navela da je imala operaciju kuka, da ne može da dođe, ali i da je za nju suđenje veliki stres i da će, ako bude morala da dolazi na ročišta „pre da se obesi u šupi“.

Ona je svoje pretnje ostvarila i presudila sebi na najjeziviji mogući način zarivši nož u srce, što upravo potvrđuje tvrdnje psihologa da se radi o čvrstoj rešenosti da sebi oduzme život iako je za to bila potrebna ogromna fizička snaga.

