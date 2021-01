JA SAM DANAS ĐENERALE NAJSREĆNIJI NA SVETU: Čuveni bankar otkrio šta mu je Arkan rekao malo pre ubistva ZAPUCALI SU ČIM SAM USTAO

Ljubomir Mihajlović, osnivač i dugogodišnji prvi čovek Komercijalne banke, nakon izgnanstva iz raja političke milosti, odlučio se za ćutanje. Nakon mnogo godina odlučio je da prekine tišinu i otkrije neke detalje iz života koji javnosti nisu poznati.

Nije tajna da je Mihajlović mnogima bio omiljeni bankar, a ni da mu je Željko Ražnatović Arkan bio jedan od prijatelja.

Za medije se priseća da je razgovarao sa Arkanom malo pre njegovog ubistva u tadašnjem hotelu "Interkontinental" 15. januara 2000. godine:

- Pošao sam na plivanje, prema preporuci fizijatra, bolelo me je desno rame. U lobiju sam zatekao Arkana. Odmah me je pozvao da sednem. Inače, on me je zvao "đenerale", zbog prezimena Mihajlović. Veli mi on: "Đenerale, ja sam danas najsrećniji čovek na svetu. Svima sam vratio sve dugove, nikome ništa više nisam dužan".

Mihajlović dodaje da je Ražnatović bio vrlo raspoložen i nasmejan.

- Sedeo sam s njim do 17 časova. Dok smo pričali pored nas su stalno šetala dva čudna čoveka i pravila "makazice". Skrenuo sam mu pažnju da mi je čudno to što rade. Odgovorio je da ne brinem jer ima ljude koji sve kontrolišu. Kako sam sišao na bazen upali su policajci i počeli da viču da je ubijen Arkan. Čim sam ustao, praktično. Kad sam izašao iz hotela, već su tu bile novinarske i televizijske ekipe i prvi sam uslikan kako izlazim sa mesta zločina - ispričao je Mihajlović.

(Kurir.rs/Objektiv)

Kurir