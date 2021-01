MAJOR POLICIJE VIDA O JEZIVOJ NESREĆI U NIŠU: Moralna odgovornost dati nekom nezrelom da vozi brz auto

BEOGRAD - U toku je utvrđivanje okolnosti saobraćajne nesreće u Nišu u kojoj su život izgubile dve osobe, što je u nadležnosti tužilaštva, i to će pokazati kojom brzinom se mladić koji je bio za volanom kretao i šta je uticalo na nesreću, istakao je danas major policije Vladimir Vida.

On je naveo da mladić koji je vozio nije vlasnik automobila, pa se postavlja pitanje odgovornosti vlasnika. "Po Zakonu o bezbednosti saobraćaja vlasnik ne sme dati vozilo onome ko je pod dejstvom alkohola, supstanci, ili neodgovorno vozi", napomenuo je on, prenosi B92.

Kako je rekao, u ovom slučaju, vlasnik nema zakonsku, ali ima moralnu odgovornost.

"Dati nekome da vozi brz automobil ko je nezreo i ne shvata posledice svog ponašanja... Po zakonu zato je uveden institut probne vozačke dozvole, od septembra 2019. on je proširena na dve godine, odnosno do 21 godine", napomenuo je on.

Kaže i da je vozač iz Niša imao punu vozačku dozvolu, a da su odredbe zakona stupile ranije, on ne bi mogao da vozi to vozilo bez nadzora nekog starijeg.

Vida je naveo da vozač nije ranije prijavljivan zbog nasilničke vožnje i pozvao je građane da ako imaju saznanja da neka osoba pravi probleme u saobraćaju, to i prijave saobraćajnoj policiji.

"U prethodnom periodu postavljene su kamere u cilju da utičemo na vozače da svedu brzinu na prihvatljivu meru i smanjimo broj nesreća", kazao je Vida.

Na pitanje koliko su nesreće poput ove u Nišu česte, Vida kaže da nesreće gde se izgubi kontrola nad vozilom koje izleti sa puta nisu česte.

"Takve nesreće dogode se jednom ili dva puta godišnje. Podsećam, prošle godine takođe u januaru i Nišu slično se dogodilo, kada je vozač udario u saobraćajni znak koji je potom udario pešaka koji je preminuo u bolnici", naveo je on. Vida je, kako prenosi B92, napomenuo da je pitanje takvih nesreća bitno i po pitanju toga da li su putevi projektovani na pravi način.

"Da put ide pravo, da nema zaštitne ograde a da se od vozača traži da voze 50 kilometara na sat", pojasnio je on. Pripadnici MUP u Nišu uhapsili su N. S. (20) iz Beograda zbog postojanja osnova sumnje je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

Sumnja se da je on upravljajući automobilom udario dvanaestogodišnje dete koje je od zadobijenih povreda preminulo na licu mesta i 48-godišnjeg muškarca koji je prevezen u Klinički centar Niš gde je podlegao povredama.

