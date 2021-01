NIŠ NE PRESTAJE DA ŽALI ŽRTVE SMRTONOSNOG AUDIJA: Andrej (12) pokušavao da probudi iz sna umrlog oca, a sada ni njega nema više

Niš ne prestaje da žali za dvanaestogodišnjim Andrejem P. i Dejanom Ilićem ocem troje dece i poznatim sindikalistom koje je 4. januara oko 20.40 pokosio "Audi" kojim je upravljao N.S.(19) iz Beograda.

N.S. je uhapšen i branio se ćutanjem. U Niš je došao sa porodicom kod bake. Nišlije pogotovo tuguju za dečakom čiji je otac umro naprsno pre dve godine.

- Njegov otac Viktor je mlad umro. Izdahnuo je u snu, a najstrašnije je to što je upravo mali Andrej pokušavao da ga probudi tada u krevetu. To je tačno i to se zna u Nišu i zato se i prijateljima i komšijama srce cepa kada pomislimo da tog dečaka više nema - priča nam jedan od prijatelja porodice odakle je mali Andrej.

Niš je užasnut ovim događajem jer je N.S. krenuo Bulevarom Medijana sa tri devojke od "Stop šopa" prema Dis-u. To je širok bulevar, a on je vozio prema rečima policajaca na licu mesta oko 180 na sat. Padala je kiša i iako je dokazano da nije pio alkohol, njemu je zbog brzine proklizao automobil tako da je bočnim zadnjim delom "sakupio" prolaznike na trotoaru.

O tome svedoči i Dragan Ognjanović s kojim je Dejan Ilić šetao te kobne večeri.

- Mi smo bili ispred dečaka. Sve je trajalo nekoliko sekundi. Puklo je nešto iza nas da bi se kasnije ispostavilo da je auto udario u dečaka. Okrenuo sam se, auto je udario i Dejana, mog najvećeg prijatelja. Ne mogu da se smirim od tada, na lekovima sam za smirenje - kaže ovaj poznati niški muzičar.

Dejanova ćerka Gabrijela, oprostila se tužnim rečima za oca.

- Moj otac je nastradao na trotoaru gde ga je pregazio neki devetnaetstogodišnjak, novim audijem, koji je imao veliku kubikažu. Napravivši niz prekršaja čime je oduzeo dva žvota. Život malog dvanaestogodišnjeg dečaka Andreja i život oca tri deteta, koja su čekala da se tata vrati iz šetnje i spremi im večeru... Ovim putem apelujem na sve institucije koje će se baviti ovim slučajem da samo savesno rade posao i shvate i razumeju sve ono kroz šta mi žrtve prolazimo, a i drugi koji se nađu u takvoj situaciji. Sa druge strane apelujem na roditelje da se malo više pozabave decom, šta gledaju, ko su im uzori i gde i odakle potiče taj način, vid, ponašanja. ps.da prestanu deci od 18 god kupuju tzv"besna kola" kojim će oni da kose naše sugrađane. Poslednji pozdrav tata, Gabi (23). Toni (20), Teo(5), napisala je Gabrijela na društvenim mrežama.

Nišlije nisu samo tužne nego i ljute. Građanima je više dosta bahaćenja mladih i nadobudnih sinčića koji ubijaju nedužne građane na putevima, samo zato što su prethodno gazeći papučicu gasa, pokušavali da leče svoje komplekse. Zato se priprema protest 9. januara od 15 sati na kome će mnogi građani da iskažu svoje nezadovoljstvo zbog toga.

(Kurir.rs/ M.S.)

Kurir