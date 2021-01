PREŽIVELA 9 DANA PAKLA U RUKAMA MONSTRUMA: Devojčica koju je oteo i seksualno zlostavljao Malčanski berberin REŠILA DA PROGOVORI!

- Hvala bogu. Sada nijedno dete više neće biti povređeno - bile su prve reči 13-godišnje devojčice na vest da je Ninoslav Jovanović, njen otmičar, prošle nedelje osuđen na kaznu doživotnog zatvora.

Izjavu devojčice iz Niša koja je bila oteta i seksualno zlostavljana u decembru 2019. godine prenela je za Kurir njena majka, koja kaže da je posle svega porodica dobro i da „mora da se ide napred“. Majka nam objašnjava da je devojčica počela da piše knjigu, jednu vrstu svoje ispovesti.

Strašno iskustvo

- Ćerka je počela, ne tako skoro, da piše svoje utiske, načine na koje bi dete trebalo da se odbrani i sve ono što je doživela, iz svog iskustva, a kako bi deca znala da se odbrane od nasilnika. Zasad i od nas krije šta piše u knjizi, jer je to njena intimna stvar. Ona bi uskoro to štivo trebalo i da završi - priča nam ona.

Ninoslav Jovanović, poznat po nadimku Malčanski Berberin, osuđen je na doživotni zatvor zbog maltretiranja učenice, koju je kolima oteo 20. decembra prošle godine i devet dana je držao u zatočeništvu, krećući se s njom pešice po raznim selima i zaseocima u niškom i knjaževačkom kraju. On je osuđen i plus na 11 godina zatvora zbog otmice.

- Mi smo zadovoljni jer više nećemo da gledamo tog čoveka u sudnici. To nam je bilo užasno tokom svih ovih meseci. Drugo što je bitno je da su deca sada bezbedna jer je on stavljen na mesto koje zaslužuje. Mi, iskreno, želimo sve to da zaboravimo, da nekako ostane iza nas.

S godinama će sve biti lakše, a sad nam je želja da se sve to utiša. Nismo baš sada u mogućnosti da je zaštitimo na taj način što bismo je odveli na neki lep put, negde gde će joj krajolik zaokupiti pažnju, gde će se osetiti sigurnije. Zasad smo ovde, ali biće i to, nadam se - priča majka devojčice.

TEŽAK OPORAVAK Traume ostaju Ninoslav Jovanović je devojčici naneo ozbiljne fizičke povrede, koje polako prolaze, ali za psihičke će trebati više vremena. - Ona sada pohađa nastavu onlajn, ali kad prođe putem gde ju je otmičar namamio u automobil, oseća nelagodu - kaže majka devojčice.

Ona dodaje da su joj pisanje i slikarstvo bili preokupacija, a da se nedavno zainteresovala i za muziku.

- Nije je zanimao neki instrument, ali nedavno je izrazila želju da bi volela da uči violinu, pa i gitaru, neki žičani instrument. Videćemo, zasad neka završi ovaj literarni deo pa ćemo da se nekako orijentišemo i na muziku - priča majka.

