ISTORIJSKA PRESUDA U NIŠU, MALČANSKOM BERBERINU DOŽIVOTNA: Jovanović nije prisustvovao izricanju! NAJTEŽA KAZNA PRVI PUT U SRBIJI

NIŠ - Ninoslav Jovanović, poznat kao Malčanski berberin, osuđen je danas na doživotnu robiju zbog toga što je 20. decembra prošle godine u naselju Brzi Brod oteo 12-godišnju devojčicu iz naselja Suvi do.

Jovanović je osuđen danas, baš na dan kada je uhvaćen na lokalnom groblju u svom rodnom selu Malča.

Ovo je najteža kazna u našem pravosuđu, a ovo je prvi put da sud u Srbiji izrekao kaznu doživotnog zatvora, od kada je ova sankcija uvedena u naš pravni sistem i počela da se primenjuje od 1. decembra 2019. godine.

Kako Kurir saznaje, Jovanović je dobio 11 godina za otmicu i kaznu doživotnog zatvora za silovanje. Sudija Višeg suda Tamara Savić obrazložila je izreku presude rekavši da je bio uračunljiv te da je više puta ejakulirao.

On nije prisustvovao objavi presude, odnosno nije bio privođen iz pritvora u kome boravi tačno godinu dana, od hapšenja 5. januara prošle godine. U sudnici su presudu pored brojnih novnarskih ekipa ispratili roditelji Jovanovićeve žrtve. Ovo je prvostepena presuda na koju odbrana ima pravo da ulože žalbu Apelacionom sudu u Nišu.

Dolazak roditelja otete devojčice danas u sud foto: Kurir/M.S.

Sud je Jovanoviću danas takođe produžio pritvor. Iako je ceo krivični postupak, uključujući suđenje, bio zatvoren za javnost zbog zaštite interesa maloletne žrtve, presuda je javno objavljena. Krivična dela za koja se tereti Jovanović, kao i detalji suđenja ostali su nepoznati zbog isključenja javnosti.

Jovanović je višestruki povratnik, koji je više od 20 godina proveo u zatvorima, a sada se nalazi u pritvoru. Podsetimo, on je devojčicu iz sela Suvi do oteo 20. decembra 2019. godine i zlostavljao je desetak dana, nakon čega je ona pronađena, a on je uhapšen sedam dana kasnije.

Sudija Višeg suda u Nišu, Tamara Savić obrazložila je da su na glavnom pretresu uvažene obe strane i da su svi dokazi sagledani. Jovanović je tokom procesa uporno pokušavao da odloži izricanje kazne zato što je hteo da dokaže da je u trenutku otmice devojčice (12) bio neuračunljiv i da je navodno imao "pomućenu" svest, a što bi dovelo do njegovog bolničkog lečenja, a ne boravku iza rešetaka.

On je 20. decembra namamio u kola jadnu devojčicu i devet dana je vodio i maltretirao po knjaževačkim i niškim selima. Ona je oslobođena u Pasjači 29. decembra sticajem okolnosti, a njemu su nestali lekovi za epilepsiju pa je uhvaćen 5. januara na lokalnom groblju u rodnoj Malči.

Jovanović je skrenuo u naselje Brzi brod dok je devojčica oko 7.25 išla prema školi. prema nekim navodima, on joj je rekao da je električar i da mora da radi nešto oko struje u sportskoj balon sali koja se nalazi u okviru njene osnovne škole.

Potom je odvezao prema selu Malča i onda je zbog nekih okolnosti oštetio automobil. Tada je krenula prava golgota devojčice jer su pešaka krenuli prema knjaževačkim selima pešaka. nađen je njen ranac u blizini sela Malča. Otišli su prema napuštenoj kući gde je živela Jovanovićeva rođaka. Tu su i nađeni pramenovi odsečene kose. Posle devetodnevne muke devojčice, Jovanović se s njom skrivao u zemunicama, napuštenim kućama kojih u ovom kraju ima na stotine.

Nakon osam ili devet dana njemu su nestali lekovi za epilepsiju, tako da se s devojčicom uputio ka svom rodnom kraju. U selu Pasjača, jedan vikendaš je došao sa sinom da otvori ventile za vodu da ne bi popucale cevi. Zatekao je devojčicu i otmičara koji je tog 29. decembra pobegao kroz prozor.

Jovanovićevi roditelji su prijavili njegov nestanak još 27. jula kada im je rečeno da "nema krivičnog dela" tako da nije reagovano. Iako ga je javnost već osudila, a svako ima svoju vrstu kazne, njemu preti doživotna robija s obzirom na to da je već robijao 12,5 godina za silovanje i ritualno šišanje dve devojčice u Nišu pre 16 godina. Majka i otac otete devojčice su rekli da traže doživotnu robiju za otmičara.

Kurir.rs/M.S.

Kurir