TI SI JOVANOVIĆU NAJOBIČNIJA KUKAVICA: Majka otete devojčice nakon presude imala OŠTRU PORUKU za Malčanskog berberina

Ninoslav Jovanović, poznat kao Malčanski berberin, osuđen je danas na doživotnu robiju zbog toga što je 20. decembra prošle godine u naselju Brzi Brod u Nišu oteo devojčicu (12).

Majka otete devojčice zahvalila se Bogu u trenutku kad je sudija pročitao presudu.

- Napokon smo olakšali svoju dušu. Sprečeno je još neko zlostavljanje deteta. Hvala sudu. Hvala policiji što je bila sa nama. Hvala svima. Ja sam presrećna - rekla je majka otete devojčice boreći se sa suzama i dodala da je do poslednjeg momenta strahovala da li će Jovanović biti osuđen na doživotnu robiju.

Naglasila je da će devojčica biti presrećna kad joj bude saopštila vesti.

- Čekala je ovaj dan da dobije šta je zaslužio. Ne može nikada biti dobro. Njegova presuda je minimalna za ono šta je doživela i sa čim će da se bori do kraja života - rekla je majka i dodaje da je najveći prioritet porodice da se devojčica skroz oporavi.

Majka smatra da je odsustvo Jovanovića sa izricanja presude kukavički čin.

- Trebalo je da bude ovde jer je on to sve uradio, ali to je njegova odluka. Dokazao je da nije čovek. Trebalo je da čuje svoju kaznu - rekla je majka.

Otac je rekao da je prezadovoljan presudom.

- Hteo bih da zahvalim Igoru Juriću. On je veliki čovek i da njega nije bilo Ninoslav Jovanović ne bi dobio doživotnu kaznu zatvora. Ja sam ovo očekivao. Sve vreme sam imao poverenje u sud - rekao je otac nakon suđenja.

Jovanović je inače osuđen baš na dan kada je uhvaćen na lokalnom groblju u svom rodnom selu Malča.

Ovo je najteža kazna u našem pravosuđu, a ovo je prvi put da sud u Srbiji izrekao kaznu doživotnog zatvora, od kad je ova sankcija uvedena u naš pravni sistem i počela da se primenjuje od 1. decembra 2019. godine.

