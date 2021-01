AMERIČKI PRIJATELJI OPRAŠTAJU SE OD MILANA Zašto je svet najokrutniji prema najboljima NEUTEŠNA SESTRA JELENA U RUKAMA DRŽI PSIĆA

BRUERITAUN/FILADELFIJA - Zašto je svet najokrutniji prema najfinijim ljudima? Milan je bio sjajno dete čiji je život uzet prerano. Nedostajaće mi naši razgovori u Jeleninoj kuhinji do sitnih noćnih sati. Tvoje šale, tvoje priče i nenadmašna dobrota. Tvoj osmeh bio je tvoj zaštitni znak, bio je zarazan i mohao je da se vidi miljama daleko. Ugledao sam se na tebe, ne zato što si bio viši od mene nego zato što je tvoja nesebičnost bila za divljenje. Sa 25 godina bio si premlad da odeš ali one koje si dodirnuo svojim postojanjem pamtiće to čitavog života. Drago mi je što sam ja jedna od tih srećnih duša... - glase potresne reči Tajlera Higinsa, kojima se na Fejsbuku oprostio od svog druga Milana Lončara (25), mladića srpskog porekla mučki ubijenog nasred ulice dok je šetao svog psa.

Na fotografiji koja je osvanula na svim naslovnim stranama tamošnje štampe vidi se njegova uplakana i neutešna sestra Jelena koja u rukama drži psića Rua (Roo) kog je Milan kobne večeri, kao i svake druge, šetao samo ulicu dalje od one u kojoj je stanovao a u kojoj je poginuo bez ikakvog smisla i razloga.

- Bio je najdivniji čovek na čitavom svetu. Ovo tako nema smisla - rekla je neutešna Jelena, diplomac na istom lokalnom Templejt univerzitetu na kojem se za inženjera iškolovao i njen brat.

Reči tuge i neverice ponavljala je i majka Ejmi koja se u suzama pitala zašto zašto su bez ikakvog razloga i smisla ubili Milana, zašto su joj uzeli njenog sina koji je tek počeo da živi...

Na Fejsbuk stranici Milanove sestre Jelene njihovi američki prijatelji celu noć su se potresnim rečima tuge opraštali od Milana i njegovog osmeha za koji svi listom kažu da je bio neponovljiv i njegov zaštitni znak.

