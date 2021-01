ROĐAK OTKRIO DETALJE MASAKRA NA PEŠTERU: Deca su sve videla i čula, ubica pobegao motornim sankama

Enedin T. (44) osumnjičen je da je juče ubio svoju bivšu ženu, tasta i taštu u selu Rasno nadomak Sjenice.

Ubijeni su Fehim Š. (64), Šefka Š. (60) i Bisera Š. (44). Ranjen je Bekim Š. (35), dok su još dvoje njihovih rođaka koji su se nalazili u kući u vreme ubistva, Zineta A. i Nevzat A., takođe ranjeni.

- Bekimova žena se porodila pre pet dana. Proslavljali su rođenje deteta, kada se sve ovo desilo. Inače, Bekim je radio jedno vreme u Nemačkoj, izgradio je kuću u kojoj je živeo sa porodicom. Mnogo je dobar čovek i on, ali i njegova supruga. Ne znam šta se bilo njegovom zetu da tako nešto uradi - ispričao je jedan od poznanika ove porodice.

Da stvar bude još tragičnija, ovaj jezivi zločin odigrao je praktično naočigled dece pokojne Bisere Š. i Enedina T. koja su se igrala u drugoj sobi.

- Deca su bila u drugoj sobi, ne znam ko je tu još bio od komšijske dece sa njima. Ali strašno je što su oni sve to sigurno videli i čuli - navela je rođaka ove porodice.

Ova naizgled radosna proslava zbog prinove pretvorila se u tragediju koju će svi pamtiti do kraja života. Inače, Bisera i Enedin bili su u braku, i živeli u Nemačkoj. Međutim kada su se rastali ona se vratila u svoj rodni kraj i nastavila život sa svojim roditeljima, koji su takođe ubijeni juče.

- Oni su bili jedna prekrasna porodica, poznajem ih odavno... Strašno je to što se desilo, ne znam zbog čega im je naudio. Ni Bisera, njen brat i njihovi roditelji nikada ranije nisu imali bilo kakve incidente. Bili su jako vredni i pošteni ljudi. Ko zna šta se desilo tom čoveku, on je sigurno bio pod uticajem droge ili alkohola kad je tako nešto strašno mogao da uradi - naveo je jedan poznanik.

Nekoliko trenutaka nakon zločina, u porodičnu kuću pristigao je jedan od njihovih rođaka koji je maloletan, zatekao žrtve, ali i navodno video ubicu kako odlazi sa motornim sankama.

- Zbog velikog snega njemu je verovatno bilo lakše da motornim sankama dođe do njih, kako bi brže mogao da pobegne posle - kaže njihov poznanik.

Rođak S. Š., dobio je poziv od Bekima, da dođe u njihovu kuću i preveze povređene do bolnice.

- On je mene zvao, ja sam odmah krenuo, bilo je strašno to što sam video, ali sam najviše razmišljao kako da spasim one koji su preživeli. On je sada u stabilnom stanju, operisan je i nadamo se da će biti dobro. Još sam u šoku, još ne znam šta se desilo, u bolnicu nas ne puštaju - priča S. Š.

Pored Bekima, u pucnjavi su ranjeni i majka i sin, Zineta A. i Nevzat A.

Zineta A. je pogođena u nogu i nakon pružene bolničke pomoći ona je otpuštena na kućno lečenje.

Inače, komšije ove porodice i dalje ne mogu sa sigurnošću da kažu zbog čega je Enedin počinio ovako jezivo ubistvo i šta bi mogao da bude razlog.

- Šta godi da je svi se pitamo da li normalan čovek to može da uradi. Jadna deca koja su ostala bez majke i bake i deke - pričaju komšije.

