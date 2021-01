POTRESNA ISPOVEST ŠAPČANKE ČIJI JE MUŽ PLATIO 5.000 EVRA DA JE UBIJU: Pitala sam lekara da li sam unakažena, toliko su me pretukli

Zorica J. (41) iz Šapca, žrtva posesivnog i agresivnog bivšeg supruga Milivoja M. (63) iz Prnjavora, koji je platio 5.000 evra da je ubiju, kaže da živi u strahu mesecima posle prebijanja.

Zorica i Milivoje su 13 godina bili u braku. Lepe uspomene gotovo da nema, dok je, kaže, onih ružnih napretek. Za više od decenije u braku, svega pola godine se ponašao pristojno, a onda je krenulo maltretiranje. Psihičko zlostavljanje, tortura, svakoga dana.

Doslovno ju je držao na oku, kao roba. Nije radila, nije izlazila, nije se viđala sa prijateljima i porodicom. Bila je pod njegovim nadzorom 24 sata.

Pre nego što je otišla, Milivoje je imao jedan suludi uslov - da potpiše dokument prema kojem će sva imovina pripasti njegovoj ćerki iz drugog braka. Pristala je, jer je imala cilj da što pre pobegne od monstruma.

- Kad sam otišla od njega nisam ni čarape ponela. Otišla sam bez ičega - dodaje.

Pobegla je od nasilnika, ali se on u njen život vratio na još brutalniji način. Svoj izliv gneva pokazao je tako što je u avgustu 2020. godine platio nekoliko osoba da je pretuku. Pratili su svaki njen korak. Bila je u automobilu, na mestu suvozača. Automobil je stao, a jedan od batinaša je otvorio vrata i nasrnuo na nju. Divljački su je pretukli. Ženu. Muškarci koji su za to dobili novac.

- Hitna pomoć me je vozila u bolnicu. Bilo je mnogo krvi. Pitala sam lekara da li sam unakažena. Samo su rekli da ću videti kada stignem - opisuje Zorica pakao kroz koji je prošla.

Nekako se oporavila od stravičnih povreda, ali je shvatila da joj je bezbednost ugrožena. Od tada počinje još jači strah da će svakog trenutka da se pojavi neko ko bi mogao da joj naudi. Strah za goli život.

- Sa strahom sam odlazila na posao, sa strahom se vraćala kući. On me proganja otkad sam otišla. Sve vreme. Kad sam odlučila da ga ostavim pre godinu dana, znala sam da će mi se sve ovo dogoditi. Bila sam svesna da će do svega ovoga doći - objašnjava žrtva jezivog zlostavljanja.

Kasnije je saznala, tvrdi, da je batinaše angažovao njen bivši suprug Milivoje M. Ubrzo je uhapšen, kao i batinaši koje je angažovao. Posle dva meseca našao se na slobodi. Tortura je nastavljena. Često ju je sačekivao ispred vrata, ispred ulaza, stavljao lepak u bravu. Hteo je da joj naudi, na sve moguće načine.

Milivoje M. iz Prnjavora platio je S. M. (40) 5.000 evra da ubije njegovu bivšu suprugu Z. J. (41). S. M. je uhapšen pošto je nesrećna žena prijavila policiji sumnje koje su do nje došle, a osumnjičenom je određen pritvor.

Za ovaj zločin Milivoje M. pripremio je i automobil kojim je trebalo da se izvrši ubistvo, a koji je takođe predao osumnjičenom S. M. (40). Kako se nezvanično saznaje, S. M. je odranije poznat policiji i njegovo ime nalazi se u evidencijama nadležnih.

S druge strane, policiji je poznat i Milivoje koji u policijskim spisima ima prijavu za nasilje u porodici, upravo prema ženi čije je ubistvo naručio.

(Kurir.rs/Blic)

Kurir