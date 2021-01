TROJE IZBODENIH U POPOVCU HOSPITALIZOVANI U KC NIŠ: Jedan muškarac HITNO operisan zbog povrede jetre

Troje povređenih u današnjem krvavom obračunu u niškom selu Popovcu, zbrinuti su u niškom Kliničkom centru. Kako je saopšteno iz ove zdravstvene ustanove, oni su trenutno u stabilnom stanju.

"U toku popodneva u Univerzitetski Klinički centar Niš primljene su tri osobe, dva muškarca i žena sa ubodnim i drugim povredama. Odmah po prijemu, urađena je kompletna hitna dijagnostika, prilikom koje je ustanovljeno da je pacijent S. I. (42) zadobio povrede trbuha, odnosno leziju jetre zbog čega je hitno operisan. Nakon hirurške intervencije, pacijent je vitalno stabilan. Žena M. M. (35) zadobila je penetrantnu povredu na levoj strani grudnog koša, odmah joj je urađena torako drenaža, trenutno je stabilno, nije neposredno životno ugrožena i hospitalizovana je radi dalje opservacije. A. M. (39) je zadobio penetrantnu povredu na levoj strani grudnog koša. Povreda je sanirana, pacijent nije životno ugrožen i hospitalizovan je radi dalje opservacije", saopšteno je iz ove zdravstvene ustanove.

Do sukoba je došlo oko 15.00 sati u dvorištu porodične kuće S.I. u selu Popovac. Prema svedočenju očevidaca, njegov prvi komšija S.D. sa nožem je uleteo u dvorište i nožem napao M.M. i njenog supruga A.M. Svedok događaja kazao je da je S.I. uboden dok je pokušavao da zaštiti dvoje napadnutih. Takođe, on je posvedočio da je S.D. imao nameru da povredi i njihovo maloletno dete ali je ono pobeglo u kuću.

Motiv napada još nije poznat, meštani Popovca kažu da su između porodica postojale neke razmirice ali da ne znaju o čemu se radi. On je nakon napada pobegao ali ga je policija ubrzo uhvatila i uhapsila.

