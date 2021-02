ISPOVEST VIOLETINOG OCA KOJU JE DEČKO UBIO U SOBI: Nije ni jaknu skinula a već je počeo da je ubada, za njega je i doživotna malo

Dušan P. iz Koceljeve osuđen je u Šapcu na 40 godina zatvora zbog teškog ubistva devetnaestogodišnje devojke Violete J. u selu Batalage kod Koceljeve.

Veće Višeg suda u Šapcu kojim je predsedavala sudija Mirjana Pajtić ne pamte kada su izrekli ovako visoku kaznu koja je u trenutku suđenja bila maksimalna za ovo delo, ali i Srbija ne pamti takav zločin koji je ubica učinio na veoma svirep i podmukao način.

Za oca nesrećno preminule devojke nema utehe, jer je tog jula izgubio sve.

- Presuda je maksimalna, ali za njega je i doživotna kazna mala, jer meni to dete ne može da vrati. Ipak je to ubistvo, ja sam ostao bez igde ikoga. Meni to ništa ne pomaže, čak ni da je dobio smrtnu kaznu. Presuda je maksimalna, tu se ne može ništa. Moje dete nije živo - kaže neutešni otac Dragiša.

Teško je bilo i u poslednjih godinu kada kada je morao na suđenjima da gleda ubicu svoje jedinice.

- Video sam da mu se malo tresu ruke. Nisam mogao dobro da ga vidim jer je oko njega bilo obezbeđenje, sa lancima na nogama i rukama, držao je pognutu glavu. Nikad me nije pogledao u oči. To je zločinac pravi, nije se mnogo ni uzbuđivao. Kad je izvršio zločin i kad su mu u Domu zdravlja izmerili pritisak 130 sa 80 pola sata posle ubistva. To pokazuje da se nije uznemiro, to sve govori o njemu - kaže on i dodaje:

"Ma, kad je on mogao da pređe 10 kilometara pešaka i da mene izigra, uđe u sobu i ubije mi dete, to je pravi hladnokrvni ubica. Ja nisam ništa posumnjao tad. U njegovim izjavama stoji da je rekao da nema potrebe da zovemo nikoga jer on zna gde bode kad ubija. To je sudija pročitala u sudnici, a on se na to uopšte nije potresao na tu svoju izjavu".

"Ni prvu platu nije stigla da primi..."

Dragišina majka koja je do tada slabije videla, nakon tragedije je oslepela. Neutešan je i Dragišin otac, ali je njemu ipak najteže jer je izgubio svoju jedinicu.

- Sve sam uradio, iškolovao je, bila je solidan đak, položila vozački ispit, zaposlila se i počela da radi, nije sastavila ni mesec dana da primi prvu platu kad je ubio. Ona je imala 29 smrtonosnih uboda i deset odbrambenih. On je nju napao sa leđa nožem. Kad je pala na krevet on je počeo da je bode. Imala je šest uboda sa leđa u levu lopaticu, jedan u slepoočnici i sve u levu stranu vrata i grudi – priča Dragiša.

Nesrećni otac ništa nije naslućivao, jer kako kaže, on je dolazio kod njih, pa je imao utisak da je veza ozbiljna.

- Ja sam davao auto i njemu i njoj da idu zajedno. Nisu oni bili u nekoj svađi. Ovde je bila svadba u komšiluku, ona je otišla po njega, dovezla ga kući i odavde su otišli na veselje. Sledeće srede mi smo otišli do Koceljeve da uzmemo turšiju i ona je išla sa nama. Posle toga otišla je kod njega. Kad smo došli po nju, on je stajao na dvorištu, javio nam se i lepo pričao. To je bila sreda, a ubistvo se desilo u nedelju – priča.

Kobnog jutra Dušan je došao kod Violete kući i njenom ocu rekao da je došao da je iznenadi pre nego što dođe s posla.

- Ja sam spremao hranu za svinje. U prekupaču sam mleo kukuruz i pripremao hranu. On je došao, stao pored mene i pitao me jesam li nasekao drva za zimu. Čak nudio da vučemo i cepamo ogrev i ponudio se da mi pomogne kad bude slobodan. Onda me pitao da li mi treba prekupač, jer on ima, a ne treba mu. Sve je pričao normalno. U jednom trenutku mi kaže da će Violeta sada da dođe s posla i da on ide da otvori kapiju da je dočeka. Tako je i uradio. Ja sam otišao svinjama ne sluteći šta će se desiti - priseća se otac i dodaje:

"On je ušao za njom. Ona nije bila ni jaknu skinula. Napao je iznenada s leđa i počeo da je ubada... Branila se, ali nije uspela..."

(Kurir.rs/Blic)

