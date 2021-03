MUK U VRANJU: Telo Lazara (19) pronađeno u trnju i šipražju kod surduličke poljoprivredne škole

Policijskoj stanici u Surdulici jutros u 8 i 30 časova prijavljeno je da je pronađeno telo na oko 800 metara udaljenosti od poljoprivredne škole "Josif Pančić" u blizini Surdulice, potvrđeno je Kuriru u PU Vranje.

Telo je pronađeno u nedostupnom delu parcele uraslom u bagrenju i trnju. Obavešteno je Više javno tužilaštvo u Vranju koje je ovlastilo policijske službenike PS u Surdulici da izvrše uviđaj.

Uviđaju je prisustvovao i doktor mrtvozornik.

U džepu nesrećnog mladića pronađeni su recepti za lekove na ime Lazar Lj. Prema navodima policije na osnovu fotografije koja je data u objavi za nestalim licem utvrđen je identitet mladića, da se radi o Lazaru Lj.

Na telu mladića nema tragova nasilne smrti, kažu u policiji.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Vranju biće izvršena obdukcija tela, na osnovu koje će se utvrditi pravi uzrok smrti devetnaestogodišnjeg mladića.

Podsećamo, nestanak Lazara Lj. rođenog 2002. godine prijavljen je policiji u subotu 20. marta., potvrđeno je Kuriru u PU Vranje. Policija je odmah počela da traga za njim i dala je objavu za nestalim licem na teritoriji cele Republike Srbije.

Nestanak devetnaestogodišnjeg mladića prijavio je otac.

Prema saznanjima Kurira, Lazar je poslednji put viđen 17.marta od kada mu se gubi svaki trag.

Policija je intenzivno tragla za Lazarom Lj. od dana prijave o njegovom nestanku.

Kako Kurir nezvanično saznaje Lazar je bio štićenik Doma za decu bez roditeljskog staranja u Beogradu. O njemu se starao Centar za socijalni rad. Nakon boravka u domu vratio se u Vranje porodici. Prijatelji kažu da je ostao bez telefona.

"Znamo se četiri godine. Poslednji put sam se čula sa njim 12. marta. Od tada ne mogu da ga dobijem. Ne znam ni gde je ni šta je sada. Visok je 170 cm, u poslednje vreme je smršao. Nisam ga videla poslednja dva meseca. Mi smo se čuli preko fb, zvao me je i ovako telefonom. Javili su mi da je bio u Vranju pa na nekom mostu, pa smo imali informaciju da je bio viđen u Surdulici. To mesto i ne znam . Ne mogu da verujem iz Beograda sam. On se vratio iz Beograda u Vranje porodici I baki, izjavila je za Kurir pre pet dana Lazarova najbolja drugarica Danijela i dodala: Lazar je bio super dečko I sjajan momak, pozitivan. Moj najboji drug”.

- Brinem da li je negde napolju gladan, žedan. Nadam se pozitivnom ishodu. Hoće i mora da bude pronađen i to je to. Došlo mi je da sinoć upalim auto i dođem u Vranje -rekla je tada njegova najbolja drugarica, iskreno se nadajući da će Lazar biti pronađen živ I zdrav.

