VOZAČ (19) AUDIJA SMRTI U SUDNICI MOLIO ZA OPROŠTAJ Za tragediju u Nišu u kojoj su poginuli Andrej i Dejan okrivio drugog vozača

Beograđanin Nemanja Stamenković (19), koji je "audijem a6" izazvao stravičnu saobraćajnu nesreću u kojoj su nastradali dvanaestogodišnji Andrej Prenkljušaj i Dejan Ilić (48) rekao je danas, na početku suđenja, da se kaje zbog tragedije, a potom je izjavio saučešće porodicama poginulih.

Stamenković, koji je u sud doveden sa lisicama i na nogama, na početku suđenja se izjasnio da nije kriv, a potom je rekao:

- Zaista mi je žao i jako mi je teško i kajem se zbog zbog tragedije koja se desila. Zbog ove tragedije su sve tri porodice unesrećene. Molim porodice nastradalih za oproštaj - rekao je on.

01:18 SUĐENJE ZA AUDI SMRTI U NIŠU Beograđanin s lisicama na nogama izjavio da nije kriv?! U sudnici Andrejeva mama i Dejanova deca

Nakon toga Stamenković je rekao da se "seća da je vozio po propisima".

- Krenuo sam iz pravca Durlana ka Trošarini po drugaricu Ivu, a nakon toga smo se uputili ka Mokranjčevoj ulici po drugaricu Lanu. Nakon toga smo krenuli ka "Stop šopu". Ušao sam u kružni tok, i u jednom trenutku sam video vozilo ispred sebe i započeo zaobilaženje na bezbednom rastojanju. Bili smo u jednom trenutku jedan pored drugog, možda sam bio malo iza njega. Učinilo mi se da se to vozilo trgnulo ka meni, u levu stranu, kao da će da me udari. Uplašio sam se, stisnuo sam volan sa obe ruke i spustio glavu. Moguće da sam u tom trenutku dao gas kako bih izbegao saobraćajnu nesreću, ali to ne mogu da sigurnošću da potvrdim. Nakon toga osetio sam trnjenje u vratu i mišićima tela i počeo sam da gubim orijentaciju u prostoru. Zatim sam osetio kao neki šum u uhu i predmeti su počeli da mi beže pred očima. Sledeće čega se sećam je da sam izašao iz vozila jer mi je bio potreban vazduh da bih se povratio - rekao je Stojanović koji tvrdi da nije kriv što je kolima pokosio dečaka i muškarca.

On je pred sudom tvrdio da ne zna šta se posle toga dogodilo.

- Ne znam da li sam stajao, hodao ili vratio u auto. Ne znam koliko je trajalo to stanje u smislu gubitka orijentacije. Sledeće čega se sećam jeste da sam sedeo i plakao, verovatno kada mi je neko rekao da je došlo do nesreče. To je sve čega se sećam - rekao je Stamenković.

Devetnaestogodišnjak kaže da je Bulevar Medijana u kom se dogodio stravičan udes "kao auto-put" jer ima tri trake, a dodao je i da ga "dobro poznaje jer prolazi tuda kada se vraća kući". Stamenković je rekao i da je znao da je ograničenje brzine na ovom putu 60 kilometara na čas.

Na pitanje zamenika OJT Stamenković je rekao da je nakon izlaska iz kružnog toka vozio 50 kilometara na čas, ali da se ne seća u kom trenutku je počeo da ubrzava kao ni koje je boje i marke bilo vozilo koje je krenuo da pretiče. On je rekao da se ne seća momenta kada je prešao na trotoar kojim su išli prvo dečak, a potom Ilić sa prijateljem.

Stamenković je rekao da je po zanimanju vozač motornog vozila da ima dozvole za C i B kategoriju kao i da prethodne večeri nije koristio ni alkohol, ni drogu.

Nemanja Stamenković se tereti da se u momentu udesa kretao brzinom od najmanje 131 kilometar na čas što je više nego duplo od ograničenja brzine koja važi na toj deonici. Prema navodima optužnog predloga on se sumnjiči da je vozilom upravljao na način koji predstavlja nasilničku vožnju te da nije postupio u skladu sa saobraćajnim znakom kojim je propisano da se na toj deonici Bulevara Medijana zabranjeno kretanje brzinom većom od 60 kilometara na čas.

"Audi" kojim je upravljao Stameković kretao iz pravca Bulevara Cara Konstantina ka kružnom toku na Bulevaru Medijana, kada je izgubio kontrolu i vozilom prešao najpre na travnatu površinu a potom i na trotoar kojim su išli pešaci. U momentu nesreće sa Stamenkovićem su se u kolima nalazile i dve maloletne osobe, na suvozačevom i zadnjem sedištu vozila.

- Kretao se nedozvoljenom brzinom od najmanje 131 kilometara na čas pa je u visini kućnog broja 26 u Ulici Majakovskog izgubio kontrolu nad vozilom kojim je upravljao, sišao sa kolovoza sa desne strane Bulevara Medijana najpre na travnatu površinu, nakon čega je prešao na biciklističku stazu, a zatim na stazu za pešake na kojoj je nastavio kretanje, navodi se u optužnom predlogu.

Prema navodima optužnice, Andrej je zadobio teške povrede glave, višestruke prelome kostiju i teške povrede unutrašnjih organa od kojih je preminuo na licu mesta. Ilić je zadobio rascep grudnog dela aorte i obimne grudnih i trbušnih organa usled kojih je preminuo sat vremena kasnije u Kliničkom centru u Nišu.

(Kurir.rs/Blic)

Kurir