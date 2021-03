OGLASILA SE TETKA POKOJNE PEVAČICE: Jelenu mi ništa neće vratiti, ali volela bih da konačno SAZNAM KO JE UBIO!

U petak, 2. aprila, navršava se pet godina od brutalnog ubistva pevačice "Granda" Jelene Marjanović na nasipu Crvenka u Borči, a misterija oko ovog zločina i dalje traje.

Podsetimo, za Jelenino ubistvo optužen je njen suprug Zoran Marjanović. Suđenje mu je u toku pred Višim sudom u Beogradu, a on se brani sa slobode. Dosad je saslušano desetine svedoka, rađena su brojna veštačenja i analize, a optuženi Zoran sve vreme tvrdi da nije ubio Jelenu i da nije kriv za njenu smrt.

Pred tužni pomen novinar Kurira razgovarao je s Ljubicom Marković, tetkom ubijene pevačice, koja joj je, pored još dve tetke, praktično jedina rodbina, pošto su joj roditelji preminuli.

Otac pre nje, a majka posle. Ljubica kaže da 2. aprila planira da dođe na Jelenin grob. - Nje nema, pa nema. Sada mi je najvažnije da Jelenina i Zoranova ćerka Jana bude zdrava i srećna - počinje priču Ljubica i nastavlja:

- Planiram da dođem na Jecin grob u petak, a isto planiraju i moje dve sestre iz Novog Pazara i Raške. Čuću se i sa Zoranom, jer hoću da posetim Janu. Ona nam je sve što je ostalo od moje pokojne sestre Zorice, Jelenine majke, i naše Jece. S Janom sam se poslednji put čula na njen rođendan, porasla je i jedva čekam da je vidim - kaže Ljubica.

Svedočila u sudu Mislili smo da je mafija Tetka ubije pevačice svedočila je prošle godine u Višem sudu na suđenju Zoranu Marjanoviću. Na pitanje tužioca da li je sa svojom sestrom, Jeleninom majkom, posle zločina razgovarala o tome ko je mogao da ubije Jelenu, odgovorila je da su često pričale na tu temu. - Prvo smo mislili da je mafija. Zorica je pričala i da je Zoran bio dobar prema Jeleni. Ni Zorica, ni Jelena nisu loše pričale o njemu - izjavila je tada Ljubica Marković.

Kako dodaje, Jelenu ništa neće vratiti, ali bi volela da se konačno sazna ko ju je ubio.

- Bila sam svedok na sudu, ali sada ne znam dokle je sve to stiglo. U sudu sam samo prenela reči moje pokojne sestre. Ona je imala svoje mišljenje i zaključke. Pitali su me i to sam ispričala. Nikoga nisam optužila, niti sam mogla, jer ne znam šta se desilo - kaže naša sagovornica i nastavlja:

- Ne znam kako će se sve to završiti i da li će ubica ikada biti otkriven. Kako vreme prolazi, sve češće razmišljam: Jece nema, pa nema, neka nam je samo Jana živa i zdrava.

Hronologija 2. april 2016. - prijavljen nestanak pevačice 3. april 2016. - Jelenino telo pronađeno u kanalu 16. septembar 2017. - Zoran Marjanović uhapšen 12. jula 2018 - Zoran pušten iz pritvora 5. novembar 2019. - Pred Višim sudom u Beogradu počelo suđenje Marjanoviću

Negira krivicu

Podsetimo, pevačica je ubijena 2. aprila 2016. kada je sa suprugom i njihovom ćerkom Janom, koja je tada imala četiri godine, otišla na nasip Crvenka kako bi trčala. Obdukcija je pokazala da je Jelena usmrćena sa više udaraca čvrstim predmetom po glavi, kao i da je poslednji dah udahnula u vodi kanala, u kom je njeno telo nađeno. Nakon dugotrajne istrage za njenu smrt optužen je njen muž Zoran.

- Dok god hodam ovom zemljom, želim da pomognem da se pronađe ubica moje supruge i eventualni saučesnici - rekao je Marjanović pred sudom, iznoseći svoju odbranu na početku suđenja.

(Kurir.rs/Jelena Rafailović/foto: Kurir)

