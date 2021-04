ISPOVEST BAKA ŽIVKE (93) KOJOJ JE LOPOV UKRAO POSLEDNJI DINAR: Čuvala sam za unuke kad dođu, ali odneo je i to malo što sam imala

Bilo je to oko 9 sati ujutro. Iznenada se stvorio u dvorištu. Pitala sam ga: "Ko si ti, ja te ne poznajem". Oterala sam ga jer ne vidim dobro, nisam znala ko je, ništa nije ni rekao. Kao munja je prošao pored mene i otišao ka kapiji.

Došla sam do kuće i videla da je sve otvoreno. Prekrivač od kreveta je bio izvrnut, a tu sam čuvala svu svoju ušteđevinu u jednoj kutijici. Kad sam pogledala, videla sam da mi nema novca. U kutiji je bilo 2.000 dinara. To je sve što sam imala i to je odneo.

Ovako priča Živka Petrović (93) iz Niša koju je pre nedelju dana opljačkao R. D. (54) iz Prokuplja dok je bila u svom dvorištu. Policija je uspela da ga identifikuje uz pomoć snimaka koji su zabeležile kamere u komšiluku te je uhapšen u ponedeljak.

Ušetao je u dvorište bake Živke, koja živi sama, sa namerom da je opljačka.

- Uvek držim pare u džepu, a sada sam ih ostavila ispod prekrivača. Ne znam ni ja zašto. Bilo je oko 2.020-2.030 dinara. Svakome trebaju pare, pa i meni, kad dođu unuci, ja im dam pare da mi kupe to što mi treba - govori krhka baka.

Na pragu stote doživela je da joj lopov ukrade to malo novca koliko je uspela da sačuva od svoje skromne penzije.

- Ja sam 20 godina radila u Elektronskoj industriji, posle toga na benzinskoj pumpi. Ovde živim 60 godina, nikad se nije desilo da nas neko pljačka. Ćerka mi je poginula, sada me obilaze i čuvaju zet i unuci. Penzija mi mala, ali za mene dovoljna, ali eto, neko je i to malo odneo. Policija ga je našla, kažu da ga znaju od ranije, a komšinica je odmah donela slike sa kamere iz dvorišta što je pomoglo da ga nađu - objašnjava Živka koja je i dalje uplašena zbog nemilog događaja.

