BEZDUŠNI LOPOV UKRAO BAKA ŽIVKI (93) POSLEDNJIH 2.000 DINARA IZ KUĆE: Poluslepa starica iz Niša ostala bez novca za hranu

Niška policija uhapsila je R. D. (54) iz Prokuplja zbog teške krađe jer je 30. marta pokrao Živku Petrović (93) u njenoj kući u niškom naselju Durlan.

Besramni lopov je ispod jastuka nemoćne starice ukrao 2.020 dinara, poslednje pare koje je baka ostavila da kupi hranu. Uhapšen je zahvaljujući snimku nadzornih kamera sa kuće Živkinih prvih komšija koji su i alarmirali policiju.

- Tog jutra sam izašla u dvorište da malo počistim i iznenada sam ugledala nepoznatog čoveka ispred kuće. Kazao mi je: "Da vam nešto objasnim..." Ja mu rekoh: "Izvini, ne znam ni ko si, ni šta si, šta imaš ti meni da objašnjavaš". Istog momenta, on pobeže prema kapiji, a ja uđoh u kuću. Vidim, otvorena mi vrata od sobe, a prekrivač na krevetu podignut. Pipnem ispod jastuka, u jednoj kutijici sam imala 2.020 dinara, kad vidim prazna. Odmah sam znala da me je taj čovek pokrao. Pozvala sam komšinicu, kad ona dođe i donese slike sa kamere, on se lepo video. Komšije su pozvale i policiju, dolazili su u više navrata i rekli su mi da će ga uhvatiti - priča uznemirena baka.

Živka kaže da je penziju dočekala radeći 22 godine u Elektronskoj industriji i to sa opasnim materijama, a dodaje da je što zbog toga, a što zbog starosti nagluva i poluslepa.

- Muž mi je umro, ćerka mi je poginula, pa me obilazi zet. Imam i dvoje unučadi, nisam ostala sama. Volim da imam svoj novac, da ne tražim ni od koga. Uvek sam čuvala poneki dinar, da dam deci kad im kažem da mi nešto kupe. Mnogo sam se potresla, kakav je to čovek kad je mogao mene da opljačka - vajka se starica.

Bakina komšinica Jovanka, koja je obezbedila ključne dokaze za hvatanje kradljivca, kaže da veruje da se radi o istom muškarcu koji je u njihovom naselju već počinio nekoliko lopovluka.

- Sve se vidi na kameri, kako je došao do bakine kuće, ostavio bicikl na ulici, a onda ušao u dvorište. Sve je trajalo samo četiri minuta, išetao se, seo na bicikl i otišao. Obavestili smo policiju, pregledali su snimak, imao je neki kačket na glavi kojim je zaklanjao lice, ali je ipak identifikovan - rekla je Živkina susetka.

Kako je saopštila niška Policijska uprava, R.D. je osumnjičen za tešku krađu i sa krivičnom prijavom priveden je nadležnom tužilaštvu.

(Kurir.rs/Telegraf)