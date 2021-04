OTAC VOĐE ŠKALJARSKOG KLANA UBIJEN JE PRE DVE GODINE Vesko Vukotić smaknut u sačekuši ispred kuće, egzekutor i dalje nije pronađen

Veselin Vesko Vukotić (60), otac Jovana i Igora Vukotića, koji su označeni kao navodne vođe "škaljarskog klana", ubijen je pre dve godine u sačekuši u naselju Dobrota u Kotoru.

Inače da podsetimo, nepoznati napadač, sa kačketom na glavi u aprilu 2019. u večernjim satima, prišao Vukotiću ispred porodičnih apartmana u Dobroti i u njega ispalio više hitaca, nakon čega je pobegao. Crnogorski istražitelji su od samog početka, istragu usmerili ka "kavačkom klanu", čiji su pripadnici već šest godina u krvavom ratu sa "škaljarcima", a u međusobnim obračunima dve zavađene kriminalne grupe, čini se, izgubile su sve kodekse.

foto: Privatna Arhiva

- Istraga ide u dva pravca, a oba vode ka "kavačkom klanu". Prvi je navodno osveta za pokušaj ubistva Tamare Zvicer, supruge Radoja Zvicera, jednog od vođa "kavačkog klana", za šta se svojevremeno teretio njegov sin Jovan, sa kojim je tada bio u kolima - rekao je ranije izvor i dodao:

- Drugi pravac istrage vodio je ka porodici Roganović, čiji su članovi označeni kao visokopozicionirani pripadnici "kavačkog klana". Sumnjalo se da je Vukotić likvidiran iz osvete za likvidaciju Vladmira Roganovića (32) nekoliko meseci ranije u Beču.

Podsetimo, ono što jeste sigurno je to da je Vukotića ubio profesionalni ubica. On mu je kobnog dana oko 20.45 sati prišao dok je izlazio iz svog blindiranog "audija", kojeg je parkirao ispred porodičnih apartmana. Napadač je tada prešao ulicu, prišao žrtvi i u njega ispalio osam metaka, najverovatnije iz poluautomatskog oružja. Potom se pešaka udaljio, a veruje se da ga je u blizini čekao automobil za bekstvo. Za sobom nije ostavio tragove. Kamere sa Vukotićevih apartmana navodno su snimile egzekuciju, ali istražitelje ni to nije dovelo do ubice.

Sinovi ubijenog Vukotića su u trenutku njegovog smaknuća bili na dve različite strane - Jovan u zatvoru u Beogradu zbog falsifikovanja dokumenata, a Igor u bekstvu, gde se i dan danas nalazi. U međuvremenu, Jovan se nalazi na slobodi. Inače, rat "kavačkog" i "škaljarskog klana", počeo je 2014. godine pošto je iz jednog stana u Valensiji nestalo 200 kilograma kokaina. Nestanak vrednog tovara droge pocepao je do tada jedinstvenu kriminalnu grupu iz Kotora na dva dela i tada je počeo krvavi rat u kom je do sada ugašeno preko 40 života.

(Kurir.rs)