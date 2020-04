NA DANAŠNJI DAN LIKVIDIRAN VESELIN VUKOTIĆ (69): Godinu dana od ubistva oca vođa škaljarskog klana

Pre tačno godinu dana u naselju Dobrota u Kotoru likvidiran je Veselin Vesko Vukotić (69), otac Jovana i Igora Vukotića, koji su označeni kao navodne vođe "škaljarskog klana" iz Crne Gore, a njegova likvidacija je i dalje nerasvetljena.

Nepoznati napadač, sa kačketom na glavi je 20. aprila 2019. godine, u večernjim satima, prišao Vukotiću ispred porodičnih apartmana u Dobroti i u njega ispalio više hitaca, nakon čega je pobegao.

Crnogorski istražitelji su od samog početka, istragu usmerili ka "kavačkom klanu", čiji su pripadnici već šest godina u krvavom ratu sa "škaljarcima", a u međusobnim obračunima dve zavađene kriminalne grupe, čini se, izgubile su sve kodekse. - Policija je za 48 sati od ubistva Veselina Vukotića, privela i saslušala čak 26 pripadnika "kavačkog klana", ali niko nije zadržan, niti procesuiran - podseća izvor i dodaje da je tamošnja policija istragu vodila u dva pravca, a da su oba povezana sa suparničkom ekipom. - Prvi je navodno osveta za pokušaj ubistva Tamare Zvicer, supruge Radoja Zvicera, jednog od vođa "kavačkog klana". Naime, istražitelji terete Jovana Vukotića da je 23. maja 2016. iz kola pucao na Zvicerovu, koja je prošla bez ikakvih povreda, a da je sa njim u kolima tada bio i Veselin Vukotić. Drugi pravac istrage vodio je ka porodici Roganović, čiji su članovi označeni kao visokopozicionirani pripadnici "kavačkog klana". Sumnjalo se da je Vukotić likvidiran iz osvete za likvidaciju Vladmira Roganovića (32) nekoliko meseci ranije u Beču - objašnjava izvor.

Radoje Zvicer objavio čitulju u novinama za Roganovića foto: Printscreen MUP CG

Podsetimo, Jovan Vikotić je negirao navode optužnice da je pre četiri godine pucao na Tamaru Zvicer, a za to je crnogorskom Državnom tužilaštvu ponudio i materijalne dokaze - video-snimke koji navodno dokazuju da je u to vreme bio van Crne Gore. Ono što jeste sigurno je to da je Vukotića ubio profesionalni ubica. On mu je 20. aprila 2019. oko 20.45 sati prišao dok je izlazio iz svog blindiranog "audija", kojeg je parkirao ispred porodičnih apartmana. Napadač je tada prešao ulicu, prišao žrtvi i u njega ispalio osam metaka, najverovatnije iz poluautomatskog oružja. Potom se pešaka udaljio, a veruje se da ga je u blizini čekao automobil za bekstvo. Za sobom nije ostavio tragove. Kamere sa Vukotićevih apartmana navodno su snimile egzekuciju, ali istražitelje ni to nije dovelo do ubice.

Sinovi ubijenog Vukotića su u trenutku njegovog smaknuća bili na dve različite strane - Jovan u zatvoru u Beogradu zbog falsifikovanja dokumenata, a Igor u bekstvu, gde se i dan danas nalazi. U međuvremenu, Jovan je izručen Crnoj Gori zbog tri pokušaja ubistva 2016. godine u Kotoru. Inače, rat „kavačkog" i „škaljarskog klana", počeo je 2014. godine pošto je iz jednog stana u Valensiji nestalo 200 kilograma kokaina. Nestanak vrednog tovara droge pocepao je do tada jedinstvenu kriminalnu grupu iz Kotora na dva dela i tada je počeo krvavi rat u kom je do sada ugašeno preko 40 života.

Jovan Vukotić najavio osvetu preko čitulje foto: Printscreen

Oko za oko, zub za zub Najavljivali osvetu preko umrlica? Pripadnici zaraćenih klanova su, kako to istražitelji sumnjaju, krvave likvidacije i osvete najavljivali u čituljama. Tako je nakon ubistva Vladimira Roganovića u Beču u crnogorskoj štampi osvanula oproštajna poruka sa rečima: "Da ovakvog momka prevare manekeni i lisice, jednostavno ne ide". Sumnjalo se da je autor ovih reči za "manekena i lisicu" smatrao braću Vukotić, te da im je na ovaj način uputio poruku. Četiri meseca kasnije ubijen je otac braće Vukotić, a oni su u poslednjoj poruci, upućenoj svom ocu napisali: "Tvoja smrt probudila je ono što sam zadnjih godina umirivao u sebi. Svako zna šta mu je činiti! Obraz ćemo sačuvati kako si nas učio celog žiota, a život je prolazan".

Kurir.rs - Branka Travica - Foto: Printscreen, Marina Lopičić

Kurir