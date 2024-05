JELENA (43) IZ GADŽINOG HANA IZGUBILA BITKU SA KARCINOMOM Godinama se hrabro borila, uprkos bolesti plivala za časni krst

Posle jedanaestogodišenje lavovske borbe sa različitim karcinomima Jelena Milenković (43) iz Gadžinog Hana preminula je minule noći.

Tužnu vest o Jeleninoj smrti saopštio je njen suprug Slobodan, uz podsećanje da je njegova žena dugo vodila borbu sa opakom bolešću.

Jelena je postala poznata javnosti u Srbiji nakon što je februara 2022. godine na društvenoj mreži Tik Tok objavila video podrške srpskoj reprezentaciji, a pri tom tom je i uputila reči podrške svim ženama koje se bore sa karcinom.

Ona je pokrenula lavinu reakcija, a kako je navela, cilj je bio da putem interneta ohrabri mnoge žene koje se bore sa istom mukom. Jeleni je čak četiri puta dijagnostikovan tumor. Ona je najpre operisala karcinom na nosu, dve godine kasnije karcinom dojke, a zatim i karcinom grlića materice. U septembru 2020. godine dijagnostifikovane su joj metastaze na kostima i jetri.

Jelena je decembra 2022. godine ispričala da je njena borba počela onog dana kada joj je dijagnostifikovan karcinom na nosu.

"Sve je krenulo od karcinoma na nosu, kako su tada rekli, bezazlenog, ali očigledno nije bio. Nastavilo se sa karcinomom dojke, pa jajnika i materice, i za kraj fatalna dijagnoza metastaze na kostima. To smo probali da suzbijemo u Turskoj, godinu dana je delovala terapija, ali i to je stalo. Trenutno sam na hemoterapiji u Nišu. Lekari kažu da je to poslednja opcija. Ništa nije oduševljavajuće, ali ja ne odustajem, za mene ta opcija ne postoji iako su sve prognoze lose”, ispričala je Jelena

Pored svih problema sa kojima se susrela Jelena ni u jednom momentu nije klonula duhom, a snagu za lavovsku borbu crpela je iz svoje porodice.

Stalno je isticala da su joj dve ćerke i suprug su najveća podrška, ali u poslednjih godina imala je i hobije putem kojih je pokušavala da pomogne i drugim ženama koje su u sličnoj situaciji.

“Iako ima milion teških i loših stvari, u celoj priči ima i nešto pozitivno, što je pokazao i snimak o Mundijalu na Tik Toku koji je postao viralan. Sada se fokusiram na pomoć drugim ženama koje se bore sa istom bolešću, pa želim da im bar malo olakšam. Jedna sam od osnivačica mladog udruženja u Nišu "Budite uz nas" pored još 11 žena, a uz moje koleginice Sanju Petrovski, Ivanu Timotijević i Slavicu Pejić to je ono što mi sada daje snagu da izdržim ove terapije, da će naša reč nekom biti od pomoći. Mi se držimo zajedno, često mi se druge žene javljaju, komuniciramo i razmenjujemo iskustva. Zovu me i ljudi sa svih strana planete. Pacijent se u ovakvoj fazi hvata za slamku, tako da mu je bilo kakva vrsta pomoći i reči prilično značajna”, govorila je Jelena.

Iako teško bolesna učestvovala je prošlog januara u Gadžinom Hanu u plivanju za Časni krst na veliki pravoslavni praznik, Bogojavljanje.

“Bilo je važno učestvovati, a momci su bili džentlmeni i malo mi popustili i tako sam stigla do Časnog krsta. Inače kupanje u ledenoj vodi je preporučljivo za podizanje imuniteta i nije tako strašno kao što izgleda”, kazala je posle trke Jelena.

Od Jelene se danas na društvenim mrežama opraštaju njene prijateljice i rodbina, i svi oni ističu da je borbu sa opakom bolešću izgubila najhrabrija žena na svetu, divna majka i supruga.

Jelena će biti sahranjena sutra na groblju u Gadžinom Hanu.

