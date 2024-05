SVETLANA JE LUTALA SVETOM TRAŽEĆI ĆERKU KOJA JOJ JE OTETA IZ NARUČJA Nije ni slutila da je SLAĐA samo 30km OD NJE: ŠOKANTNA PRIČA!

Svetlana Stojanović je godinama lutala po svetu tražeći beleg jer je bila sigurna da će po belegu prepoznati svoje dete, neznajući da odrasta 30 kilometara od nje. Porodila se sa 20 godina, a ćerku su joj otrgli iz ruku i odneli protiv njene volje.

Slađana Vasić, žena koja je koja je pronašla svoju majku posle čak 40 godina, podelila je detalje dirljivog susreta.

- Od kada sam srela svoju majku, život mi se promenio. Još uvek ne mogu da shvatim da se to desilo. Znam sada je pored mene, ali to su bile godine iščekivanja, patnji i bola. Šok koji još uvek traje - rekla je Slađana i objasnila kako je došlo do dirljivog susreta.

foto: Printskrin/Jutjub

- Ja sam kontaktirala udruženje prva. Imala sam 13 godina kada su mi moji usvojitelji rekli da mi je majka prilično mlada i da nije htela da me čuva. Posle toga sam se povukla u sebe, a kroz glavu mi je prošlo milion pitanja, zašto sam ostavljena? Patila sam i oni su to primetili. Imala sam lepo detinjstvo, ali je uvek falio deo mene. Kako je vreme prolazilo, sve mi je falilo sve više. Bila sma jako mlada kada sam ostala bez roditelja koji su me usvojili i sve je češće krenulo da mi se vrzma po glavi, gde je moja biološka majka. Posle sam se udala, dobila ćerku, koja je prva krenula da poteže temu u želji da nađemo njenu baku. Kontaktirala sam udruženje koje mi je konačno pomoglo da pronađem i dotaknem osobu od čije sam krvi nastala ja - rekla je Slađana.

Svetlana Stojanović, njena majka, objasnila je kako je izgledao trenutak kada su joj uzeli dete.

foto: Printskrin/Jutjub

- Ja sam bila psihički obolela i niko me nije razumeo. Posmatrala sam drugu decu i očekivala njen plač i hod, a nje nije bilo pored mene. Težak je to period života. Bila sam nemoćna da se suprotstavim okolini u kojoj živim. Moje je dete to preživelo, a i ja - rekla je Svetlana i objasnila kako je izgledao dan kada su joj oteli ćerku.

-Tetka koja je uzela moju ćerku iz naručja i dali je u Centar za socijalni rad je još uvek živa. Ona je sve to uradila na inicijativu mog oca. Kad su mi je uzeli, ja nisam bila psihički svesna - rekla je Svetlana.

