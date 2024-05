MLADA DOKTORKA PREGLEDALA ČOVEKA BEZ IKAKVIH SIMPTOMA, OTKRILA U NJEMU "TEMPIRANU BOMBU": Odmah poslat na operaciju u Urgentni

Čovek (73) bez ikakvih simptoma i ne znajući da u sebi nosi "tempiranu bombu" danas je došao u KBC Bežanijska kosa, na preventivni pregled, a kada je doktorka stavila sondu ugledala je ogromnu stomačnu aneurizmu koja bukvalno samo što nije pukla.

Lekari su ga hitno prosledili u Urgentni centar gde će biti operisan jer kada su ovakva stanja u pitanju minuti su presudni.

Direktorka KBC Bežanijska kosa, doc.dr Marija Zdravković otrkiva da je čovek došao bez simptoma, a da mu je na ovaj način spasen život.

- Čovek je 1951. godište, nije imao tegobe, nije se lečio i došao je čisto da se proveri. Doktorka čim je stavila sondu, videla je jednu ogromnu aneurizmu trbušne aorte, koja je veličine 71 x74, i odmah je podigla sondu da ne pritisne, jer su zidovi bili istanjeni i realno, bilo je pitanje trenutka kad bi to puklo, a čovek ne bi stigao ni da dođe do lekara. U tim situacijama i ne stiže se do bolnice koliko se brzo iskrvari, tako da smo mi odmah čoveka obradili i poslali ga na Kliniku za vaskularnu hirurgiju Urgentnog centra KCS, koji je dežuran i tamo je naš referentni centar za aneurizme. I baš smo ga pitali da li je to kontolisao, a on kaže ne, jer kaže, razmišljao sam o tome, pa kako imam poverenja u ovo što radi Ministarstvo zdravlja, rešio sam da dođem. A kako se neko od familije lečio kod nas u KBC Bežanijska kosa, ima dobra iskusta i odabrao je nas. Aneurizmu je pronašla jedna mlada doktorka, specijalsta koja je kod nas primljena kao najbolji student preko programa zapošljavanja, ovo što je predsednik Aleksandar Vučić inicirao, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, ona je u međuvremenu postala i specijalista, kaže doktorka Zdravković.

foto: Printscreen/RTS

Kako dodaje, do sada je u KBC Bežanijska kosa pregledano više od 100 pacijenata, oni su dobili mišljenje lekara, i kod svih kod kojih je nađeno nešto patološki, odmah je zakazano da idu u dijagnostiku.

-Ovo je suština skrininga, da se provere i da se spreči, jer evo je primer da ljudi koji nemaju tegobe, mogu da imaju ozbiljna oboljenja. Posebno što kod nas u zemlji i dalje imamo veliki mortalitet od karidovaskularnih bolesti. To su komplikacije koje se dese odjednom, i kažu bio je zdrav i samo je pao. Pa niko ko je zdrav ne pada. Pregledi su i kod nas kao i u svim zdravstvenim ustanovama počeli jutros u 8 časova, mi smo bili spremni od 7.30 i primili smo prve pacijente. Postoji ogromno interesovanje građana koji su motivisani da dođu na preglede. Dobro je da se kroz skrining ljudi koji nemaju tegobe jave. Imali smo više otkrivenih hipertenzija više pacijenata sa novootkrivenim dijabetesom, to su sve podmukle bolesti koje ne bole, zato je skrining i rano otkrivanje važno, izjavila je doc.dr Marija Zdravković, direktorka KBC Bežanijska kosa.

Kurir.rs/Telegraf