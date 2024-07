TEMPERATURA U PORASTU, VRAĆAJU SE VRUĆINE: U celoj Srbiji upaljen meteo alarm, sutra do 37 stepeni! Prognoza za narednih 7 dana

U Srbiji će nakon svežeg jutra tokom dana biti pretežno sunčano i toplo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab istočni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura biće od 12 do 19, a najviša od 30 do 34 stepena.

U Beogradu će takođe biti pretežno sunčano i toplo. Najniža temperatura biće 16 do 19, a najviša oko 32 stepena.

foto: Printscreen/RHMZ

Do kraja jula pretežno sunčano i toplo. Maksimalne temperature:

- danas, 27. jula, od 30 do 34 - sutra, 28. jula, od 33 do 37 - u ponedelјak, 29. jula, od 30 stepeni na severozapadu do 35 na jugu i istoku Srbije - u utorak i sredu, 30. i 31. jula, od 30 do 34 stepena Toplo vreme sa sličnim maksimalnim temperaturama nastaviće se i početkom avgusta. Od četvrtka, 01. avgusta, uz lokalni razvoj oblačnosti retka i izolovana pojava kratkotrajnih plјuskova sa grmlјavinom.

foto: Printscreen/RHMZ

Vreme narednih dana

U Srbiji u narednih sedam dana pretežno sunčano i toplo, samo u ponedeljak u brdsko - planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije lokalna pojava pljuskova sa grmljavinom.

Najtopliji dan biće nedelja, uz maksimalne temperature od 34 do 37 stepeni Celzijusa.

U ponedeljak u većem delu zemlje manji pad temperature za 4 do 6 stepeni, dok će se na istoku i jugoistoku zadržati veoma toplo sa maksimalnim temperaturama oko 35 stepeni.

Upaljen žuti meteo alarm

foto: Printscreen/RHMZ

U celoj Srbiji danas je na snazi žuti meteo alarm zbog ekstremno visokih temperatura. Žuto upozorenje znači da vreme može biti potencijalno opasno: Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike.