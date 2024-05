DANAS BESPLATNI PREVENTIVNI PREGLEDI U VIŠE OD 160 ZDRAVSTVENIH USTANOVA: Ministar Lončar zahvalio građanima na velikom odzivu

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar zahvalio se svim građanima koji su danas došli na preventivne preglede koje organizuje Ministarstvo zdravlja i pozva sve još jednom da nastave da dolaze tokom dana. Ministar Lončar ističe da je prevencija izuzetno važna, te je za svakog čoveka bitno, bilo da ima tegobe ili ne, da obavi svaki preventivni pregled.

Lončar kaže da je važno povratiti poverenje između zdravstvenih radnika i pacijenata, i podizati svest o važnosti prevencije.

- Razlog zašto smo danas organizovali sve ovo je, zato što hoćemo da čujemo građene, hoćemo u jednoj opuštenijoj atmosferi da razgovaramo sa njima. Danas niko nigde ne žuri, naredni pacijent strpljivo čeka, nemamo zakazan termin i svako ima svoje željeno vreme da izloži problem. Samim tim nedelja je, juče su se odmorili, danas su odmorniji, nismo ograničeni vremenom. Želimo da saslušamo ljude, da popričamo sa njima, da vidimo koje su njihove zamerke, koje su ideje, da napravimo najbolji sistem koji će njima odgovarati kao i našim zdravstvenim radnicima, kaže ministar Lončar.

Svi građani, i oni bez zdravstvenog osiguranja u prilici su da bez zakazivanja i uputa danas, izmere krvni pritisak, urade EKG i ultrazvučni pregled abdomena, i provere nivo šećera u krvi i kompletnu krvnu sliku u laboratorijama. Ali to nije sve, kako minsitar dodaje, ako u određenoj ustanovi postoje uslovi za još neki dodatni pregled a za to postoji potreba, takođe će i to građanima biti omogućeno.

- Još jednom, pozivam sve građane da tokom dana nastave da dolaze, da razgovaramo, ali ujedno i da obave neophodne preglede, kako ove koje smo najavili, tako mogu i druge ako u toj zdravstvenoj ustanovi ima uslova za to, a potrebno im je. Ako postoji neki problem i mi ga otkrijemo na vreme, on je u 90 odsto slučajeva rešiv. Ovim želimo da promenimo svest, da promenimo naviku, da se ljudi i kada nemaju tegobe, i kada ih ništa ne boli, da dolaze na preventvne preglede. Danas to mogu u jednoj prijatnijoj atmosferi, druženju sa zdravstvenim radnicima i na ovaj način, kao što sam rekao, da povratimo poverenje između zdravstvenih radnika i pacijenata, poručuje ministar zdravlja Zlatibor Lončar.

Podsetimo, na ovaj način, Ministarstvo zdravlja nastavlja akciju koja je uspešno realizovana pre pandemije korona virusa, u okviru koje je u više od dvadeset dana besplatne zdravstvene preglede obavilo blizu pola miliona ljudi. Akcija preventivnih pregleda naišla je na veliku podršku građana, a značaj iste, pored velikog broja naših građana koji su obavljali preglede, dodatno potvrđuje i podatak da je tom prilikom nekoliko hiljada građana upućeno na dalju dijagnostiku i hitno bolničko zbrinjavanje.

Kurir.rs/Telegraf