PROFESORI KOJE SU POVREDILI ĐACI: Pooštravanje kazni za nasilnike vraća nam dostojanstvo i spokoj!

Profesor Slobodan Zorić iz Bačke Palanke, kog je bivši učenik teško povredio jer mu nije dozvolio da prisustvuje času pošto više ne ide u Tehničku školu "9. maj", i profesorka engleskog Marija Stevanović, kojoj su tri đaka Tehničke škole u Trsteniku na času izmakla stolicu, sve to snimali i objavili na društvenim mrežama, zadovoljni su što su ministarke prosvete i pravde prihvatile predlog reprezentativnih prosvetnih sindikata da se izmeni Krivični zakonik i da se napad na zaposlene u obrazovanju tretira kako što se zakonski tretira napad na advokate. To bi podrazumevalo i zatvorske kazne i do osam godina.

U razgovoru za Kurir kažu da je ovo važan iskorak ka vraćanju ugleda i dostojanstva prosvetarima!

- Moja potajna želja je bila da dobijemo status zaštićenog lica. Napokon su našli rešenje i drago mi je zbog toga. Nadam da će ovo da urodi plodom, ali treba vremena da se sve dovede u red i da stupi na snagu. Mislim da je ovo jedan od važnih koraka da se profesorima i nastavnicima vrati ugled. To je lepa vest. Smirila me je - istakla je Stevanovićeva.

Odmah nakon napada na profesora Zorića Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije najavila je obustavu rada u 860 škola, njihovih članica, 16. maja sa samo jednim zahtevom - promena Krivičnog zakonika. Usledio je i poziv iz Vlade za sastanak, a dok se čekao taj datum, desio se još jedan incident u kom je s teškim povredama u Urgentni centar primljen profesor Treće beogradske gimnazije koji je razdvajao zavađenu grupu učenika.

Profesor iz Bačke Palanke kaže za Kurir da je veoma zadovoljan podrškom kolega koju je dobio, a usvojeni predlog ocenjuje kao dobar vid zaštite.

- Mislim da će ova izmena dovesti do toga da se napadi na profesore smanje, jer je postalo nemoguće. Prevršilo je svaku meru. Nisu sva deca nasilna, ali dovoljno je da jedan ili dvojica nasilnika školu srozaju. Ovo je i vraćanje dostojanstva svim radnicima u prosveti, a tu svrstavam i tetkice i domare - naveo je profesor Zorić.

Kaže da se sada oseća bolje i da se oporavlja. Još je na bolovanju, i to prvi put u profesorskoj karijeri dugoj 26 godina. Da li će se pre odlaska u penziju u oktobru vraćati na nastavu - ne zna.

ČINJENICE Ovako prosvetari traže da budu tretirani napadi na njih Napad na advokata, prema odredbama člana 336 v Krivičnog zakonika, podrazumeva: Ko napadne advokata ili člana njegove porodice, a u vezi sa obavljanjem advokatske službe, kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine.

Ako prilikom izvršenja dela iz stava 1 ovog člana učinilac nanese laku telesnu povredu advokatu ili članu njegove porodice ili preti upotrebom oružja, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

Ako prilikom izvršenja dela iz stava 1 ovog člana učinilac nanese tešku telesnu povredu advokatu ili članu njegove porodice, kazniće se zatvorom od jedne do osam godina.

Ko uništi, ošteti ili učini neupotrebljivom stvar u imovini advokata ili člana njegove porodice, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dve godine.

Ako je delom iz stava 4 ovog člana prouzrokovana šteta koja prelazi 450.000 dinara, učinilac će se kazniti zatvorom od šest meseci do pet godina. * Sajt Advokatske komore Beograda

Članovima USPRS na protestu u Beogradu pridružili su se i članovi drugih sindikata, a u 14 časova u četvrtak je u zgradi Vlade održan sastanak s ministarkom prosvete Slavicom Đukić Dejanović i ministarkom pravde Majom Popović. Dogovoreno je da se u tekst Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, koji priprema radna grupa Ministarstva pravde, uvrsti u cilju povećane krivičnopravne zaštite prosvetnih radnika posebno krivično delo kojim će se sankcionisati napad na zaposlene u obrazovanju.

Dobrivoje Marjanović foto: Beta

Predsednik USPRS Dobrivoje Marjanović očekuje da će se menjati i odredbe za maloletnike:

- Predstavnici ministarstava prosvete i pravde prihvatili su obavezu da rade na izmenama i dopunama Krivičnog zakonika. Ostalo je da oni odrade tekst, verovatno će se napad na prosvetare tretirati kao i napad na advokate, da će za nas dati sličnu formulaciju. Problem će se rešiti kada se društvo odredi o tome čemu škole služe, a to je obrazovanje.

Advokatica Tamara Radojčić Smanjiti starosnu granicu za krivičnu odgovornost Advokatica Tamara Radojčić navodi da se mlađim maloletnicima smatraju osobe od 14 do 16 godina, te da se njima mogu izreći samo vaspitne mere: Tamara Radojčić foto: Printskrin, Privatna Arhiva - Starijim maloletnicima od 16 do 18 godina mogu se izreći vaspitne mere i izuzetno kazna zatvora. Maloletnički zatvor se može izreći samo starijim maloletnicima za krivična dela za koja je propisana kazna viša od pet godina zatvora, a okolnosti su takve da se svrha kazne ne može ispuniti vaspitnim merama. Mnogo bi efikasnije bilo da se pristupi izmenama i dopunama Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i da se smanji granica za krivičnu odgovornost na 12 godina.

Milorad Antić foto: Kurir tv

Milorad Antić, predsednik Foruma srednjih stručnih škola, smatra da je ovo pobeda svih prosvetnih radnika.

- Stvarno je došlo do preko glave, jer profesori doživljavaju traumu za traumom. Očekujem da ukoliko napad na zaposlene u prosveti izvrši maloletno dete, ispod 14 godina, da odgovara roditelj, a da za najteže povrede bude zaprećena kazna zatvora do osam godina, dok će se protiv učenika pokretati disciplinski postupak.

Advokat Željko Simić Roditelji mogu krivično odgovarati, ali... Advokat Željko Simić objašnjava za Kurir da roditelj snosi odgovornost sve do punoletstva deteta što se tiče materijalne štete i parničnog postupka, a da kada je reč o krivičnoj odgovornosti, roditelj ne može direktno odgovarati za to što je dete učinilo. Željko Simić foto: Kurir tv - Roditelji mogu krivično da odgovaraju samo ukoliko se utvrdi da je došlo do zanemarivanja u vaspitanju i podizanju deteta, ili ako su načinili neki drugi propust. Maloletno dete isto odgovara za to delo, samo što postoji različit tretman u zavisnosti od uzrasta, uglavnom se svodi na vaspitne mere, a u izuzetnim slučajevima i zavodske sankcije.

