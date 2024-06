SELIDBA! Čola prodao vilu na Košutnjaku za više od milion evra!

Zdravko Čolić je prodao porodičnu kuću na Košutnjaku, i to za više od milion evra, ekskluzivno saznaje Kurir. Muzička zvezda je brzo našla kupca za nekretninu, ali gde mu je novi dom, trenutno nije poznato. Jedan od najvećih umetnika privatnost drži u tajnosti i samo najbliži krug ljudi je upućen u to da se sa suprugom Aleksandrom i naslednicama Unom i Larom preselio.

foto: News1 Daktilo, Shutterstock

Čola je najpre živeo na Dedinju, gde je prodao kuću, nakon čega je kupio vilu u mirnom delu prestonice, u blizini Banovog brda. On menja životni prostor zbog toga što su poštovaoci njegovog lika i dela često dolazili na vrata i želeli da se upoznaju s njim i fotografišu, a to je trajalo godinama. Njegova vila, koju je brzo i lako prodao, okružena je zelenilom, a ispred nje je veliko dvorište sa dve kapije i pod visokim merama bezbednosti, što on nikad nije isticao u javnosti. Sigurno jedan od najlepših delova kuće je dvorište, u kom je bazen. Porodica dosta vremena provodi okružena prirodom, a ćerka Una je često fotografije iz porodičnog doma objavljivala na društvenim mrežama.

foto: Dragana Udovič

- Čola jeste velika zvezda, ali živi život kao svaki drugi građanin. Miran, tih, porodičan i jednostavan. Još za vreme korone je razmišljao da proda kuću i to je nedavno i realizovao. Želeo je da promeni sredinu i, čim je rekao prijateljima da ima nameru da se seli, kupca je brzo našao. Doduše, prethodnih godina je u više navrata imao ponude za kuću, ali to je učinio tek kad je on smatrao da je pravi trenutak. Čola vodi računa o svemu. Iako ga poznajem, ovoga puta nisam upućen u to gde se sa Čukarice preselio. Sada ide lepo vreme, boraviće ili u Bosni i Hercegovini, ili negde na primorju - kaže naš sagovornik i dodaje: - O njegovom kretanju tokom letnje sezone zna samo porodica. Sigurno je da će imati nekoliko nastupa na Crnogorskom primorju, pa će svakako spojiti lepo i korisno i odmoriti se. Svakako, ako u novom domu ima nešto da se sređuje ili renovira, to će biti gotovo do jeseni, kad se Zdravkova porodica bude vratila u Beograd - priča naš sagovornik, blizak porodici Čolić.

foto: Printskrin

Dok je Zdravko živeo na Košutnjaku, sugrađani su ga često viđali kako vežba u šumi, gde je provodio po ceo dan. I paparaco Kurira je slavnog umetnika u više navrata uslikao dok trči ili uživa u prirodi. Pokušali smo da stupimo u kontakt s pevačem, ali on nije odgovarao na pozive na broj telefona poznat redakciji.

foto: Shutterstock, Tamara Trajković

Inače, Čolu su obožavale komšije na Košutnjaku, gde je doskoro živeo. Pre tri godine, kad smo posetili taj kraj, jedna žena nam je ispričala da često sreće popularnog pevača. - Prvi put kada sam ga videla, nisam mogla da verujem. Njegova i moja deca su se igrala na igralištu. Meni se obrati neki čovek, kad ono - Čola. Ja stala, gledam i ne verujem. On se lepo nasmejao i od tada se uvek lepo javi kad se sretnemo na igralištu. Čovek je narodan, ma ljudina, sve najbolje mogu reći za njega - kazala nam je tada Zdravkova komšinica.

