MINISTARKA SLAVICA ĐUKIĆ DEJANOVIĆ ZA KURIR TELEVIZIJU: Bezbednost prosvetnih radnika mora biti na najvišem nivou, saslušaću sve

Zbog ugrožene bezbednosti na radu, Nezavisni sindikat prosvetnih radnika Srbije danas obustavlja rad u školama. Povod je nedavni slučaj prebijanja nastavnika u školi u Bačkoj Palanci.

Sindikat je zakazao i protestni skup ispred Skupštine Srbije, na koji je pozvao i ministarku prosvete Slavicu Đukić Dejanović.

- Moja pozicija je takva da sigurno neću učestvovati aktivno u štrajku. Pre svega, želela bih profesoru da se oporavi potpuno i raduje činjenica da je on sada kod kuće, bio je na neurohirurgiji i da se dobro oporavlja, to mi je najbitnije u ovom momentu. Mislim da status i bezbednost nastavnika i profesora mora biti podignuta na viši nivo. O tome moramo razgovarati. Ja sam zakazala sastanak i sutra razgovaram sa sindikatima na tu temu. Oko statusa osoba koja će imati službeni položaj već su vođeni neki razgovori i eventualna izmena koja bi se odnosila na prosvetne radnike vezana je za krivični zakonik. Dakle, nije jedno ministarstvo nadležno za realizaciju jednog takvog zahteva, ali ćemo videti šta su konkretni zahtevi sindikata - izjavila je Slavica Đukić Dejanović za Kurir televiziju.

U poslednje vreme svedoci smo brojnih vesti o porastu nasilja u školama u Srbiji. Ministarka prosvete Slavica Đukić Dejanović podsetila je da su izmenjeni mnogi zakoni u vezi sa osnovnim i srednjim školama, kao i da su doneta podzakonska akta koja podrazumevaju određene disciplinske procedure i mere koje se preduzimaju kada je u pitanju nasilno ponašanje.

- Kada se nasilje u školi dogodi, ono što je bitno, pre svega direktor škole i tim koji se formira u skladu sa aktima koje smo doneli mora da preduzme sve one radnje koje se odnose ne samo na osobu koja je trpela nasilje nego i na sve one koji sekundarno trpe zbog toga što je bilo i došlo do nasilja. Moraju se komunicirati i druge institucije i konatktirati sa njima, nekada su to centri za socijalni rad, nekada zdravstvene ustanove, nekada lokalne samouprave, nekada MUP i u konkretnim slučajevima jedna škola je uradila sve što je bilo potrebno i ministarstvo vrši prosto jednu vrstu nadzora kroz inspekcijske poslove i kroz resorne organizacione jedinice, kojih ima 17 na nivou čitave Srbije. To su školske uprave i savetnici u tim školskim upravama imaju obavezu da prate da li se sva ta akta primenjuju. O nasilju moramo voditi računa svi. Ne možemo samo primenjivati akta. Oni koji su u školi i mi koji imamo određene nadzorne funkcije svaki roditelj, svaka baka, svaki deka, svaki brat, sestra, komšija, moraju učestvovati u promociji stava nulta tolerancija na nasilje - dodala je ministarka.

