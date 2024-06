SLAVIMO SVETOG SVEŠTENOMUČENIKA PATRIKIJA: Narod veruje da danas treba ispoštovati OVA 3 PRAVILA

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave dan Svetog sveštenomučenika Patrikija.

Sveti mučenik Patrikije episkop bruski, sa tri prezvitera: Akakijem, Menandrom i Polienom. Postradali za veru Hristovu u vreme Julijana Odstupnika u Brusi azijskoj. Namesnik carski Junije dovede ove svetitelje do vrućih voda i upita Patrikija: "Ko stvori ove lekovite vode, zar ne naši bogovi Eskulap i drugi, kojima se mi klanjamo?"

Odgovori sveti Patrikije: "Vaši su bogovi demoni, a ove vode kao i sve ostalo stvorio je Hristos Gospod i Bog naš". Onda upita namesnik: "A da li će te tvoj Hristos spasti, ako te ja bacim u ovu vrelu vodu?" Odgovori svetitelj: "Ako hoće, On me može sačuvati cela i nepovređena, premda bih ja želeo, da se u toj vodi razrešim od ovog vremenskog života, da bih sa Hristom večno živeo; no neka bude na meni Njegova sveta volja, bez koje ni vlas ne otpada sa glave čovekove!"

Čuvši ovo namesnik naredi te Patrikija baciše u vrelu vodu. Vrele kaplje prsnuše na sve strane i ožegoše ljuto mnoge prisutne, no svetitelj Božji, na čijem jeziku beše neprestana molitva, osta nepovređen kao da stajaše u hladnoj vodi. Videći ovo, namesnik razjari se od srama i naredi da se i Patrikiju i ostaloj trojici njegovih prezvitera odseku glave sekirom. Tada nezlobivi ovi sledbenici Hristovi očitaše molitvu i položiše svoje glave pod sekiru dželatsku. Kada im glave behu odsečene, duše njihove vesele uzneše se u svetlo carstvo Hristovo, da večno caruju.

U narodu se veruje da ako se na ovaj dan praktikuju određeni rituali, dobre vile i duhovi će izlečiti bolesne i obezbediti im dugovečnost. Postoje tri pravila koje danas treba ispoštovati: nikako ne treba koristiti makaze (da ne biste skratili životni vek), danas se isključivo jede riba (da unesete zdravlje u telo) i uveče, kad krenete na spavanje, pored kreveta treba staviti čašu s vrelom vodom (da se zaštitite od zlih duhova).