VELIKE PROMENE! USVOJEN ZAHTEV PROSVETARA: Za napad na nastavnike robija i do osam godina!

Zahtev prosvetnih radnika da se napad na zaposlene u prosveti tretira kao napad na adokate usvojen je na sastanku predstavnika reprezentativnih sindikata u prosveti, ministarke prosvete Slavice Đukić Dejanovic i ministarke pravde Maje Popović!

Ovaj zahtev predložila je Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije (USPRS) nakon što je bivši đak naneo teške povrede Slobodanu Zoriću, profesoru Tehničke škole "9. maj" u Bačkoj Palanci. Samo nedelju dana kasnije profesor Treće beogradske gimanzije zadobio teže povrede glave i prelom jagodične kosti dok je razdvajao zavađenu grupu učenika.

Podsetićemo i na slučaj iz Trstenika kada su tri đaka izmakla stolicu profesorki engleskog u Tehničkoj školi, sve to snimali i postavili na društvene mreže. A napada na prosvetare bilo je još...

Posle prebijanja profesora

Direktorka podnela ostavku

Antić kaže da ih je ministarka prosvete na sastanku obavestila da je direktorka Tehnička škole "9. maj" u Bačkoj Palanci Snežana Ivelja podnela ostavku nakon nasilja koje je preživeo profesor Slobodan Zorić.

Marko Maksimović iz Sindikata prosvetnih radnika Bačka Palanka rekao je na skupu ispred Vlade da su svi u Tehničkoj školi "9. maj" zatečeni nasiljem.

- Svi se pitamo da li je moguće da se to desilo našem Slobi, čoveku koji miran, tih, tolerantan, koji za decu ima samo lepe reči, čoveku koji nije davao deci negativne ocene. On je malo bolje, pušten je na kućno leenje, ali njega čeka još jedna operacija. Fizičke rane će proći, ali one na duši nikad neće - kazao je Maksimović i podsetio da se to nasilje dogodilo u nedelji sećanja i zajedništva na stradalu decu u Ribnikaru.