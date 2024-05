BIVŠI ĐAK UPAO NA ČAS, PA PRETUKAO PROFESORA "Rekao mu da izađe, udario ga je pesnicom. Kažu da ga je 2 puta šutnuo nogom u glavu"

Bivši učenik Tehničke škole "9. maj" u Bačkoj Palanci pretukao je profesora Slobodana Zorića, nanevši mu teške telesne povrede. Napad se desio u sredu, nakon što je Zarić odbio da dozvoli nekadašnjem đaku da s razredom u koji je išao prisustvuje njegovom času.

- U Urgentni centar Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine primljen je pacijent S. Z. (1959. godište) zbog višestrukih teških povreda glave u vidu fraktura kostiju glave i lica i hematoma. Pacijent je nakon kompletne dijagnostike, opservacije i lekarske pomoći primljen na Kliniku za neurohirurgiju radi daljeg konzervativnog lečenja - kazao je za Kurir Siniša Knežević iz UKCV.

Škola je juče trebalo da proslavi svoj dan, ali sve aktivnosti su otkazane zbog nemilog incidenta i u znak podrške povređenom prosvetnom radniku, a đacima je rečeno da ne dolaze. Sazvano je vanredno nastavničko veće.

Njemu je određen pritvor do 30 dana.

- U poslepodnevnoj smeni, na prvi čas kod nastavnika praktične nastave Slobodana Zorića, sa učenicima iz odeljenja ušao je i bivši učenik. Počeo je da provocira nastavnika. Zorić ga je zamolio da napusti učionicu jer nije više učenik naše škole, a on ga je po izlasku fizički napao - navodi se, između ostalog, u saopštenju škole, koje je potpisala direktorka Snežana Ivelja, i dodaje:

- Kako smo u stalnom kontaktu s porodicom našeg kolege, imamo saznanja da se on oporavlja. Škola postupa po propisanom protokolu i sarađuje sa MUP. Ovaj događaj je izolovani incident i bezbednost učenika ničim nije ugrožena. Posebnu zahvalnost Nastavničko veče je iskazalo školskom policajcu za brzu i profesionalnu reakciju, kao i učenicima koji su, kao redovni volonteri Crvenog krsta, ukazali prvu pomoć povređenom nastavniku. Kolegi Slobodanu želimo brz oporavak i da se što pre vrati u kolektiv.

Svi sa kojima smo razgovarali u Bačkoj Palanci imaju samo reči hvale za profesora i nikome nije jasno zašto je nasilnik svoj gnev iskalio na njemu. Baš kao što nije ni Slobodanovom sinu Milenku, proslavljenom srpskom kajakašu, osvajaču brojnih odličja, među kojima su i srebrna medalja na Olimpijskim igrama u Riju, zlatna na Svetskom prvenstvu u Češkoj i zlatna na Evropskom prvenstvu u Srbiji.

- Taj učenik je ranije bio đak te škole, ali bio je problematičan i prebačen je u drugu školu. Ušao je kod mog tate na čas i sakrio se negde iza klupa, pozadi u učionici. Kad je tata krenuo da predaje, on ga je gađao papirima i nekim makazicama - priča za Kurir Milenko.

Njegov otac Slobodan rekao je dečaku da napusti čas.

- Kazao je da je učenik druge škole i da ne može biti tu. Tata je uzeo njegovu torbu i rekao mu da izađe. Onda ga je taj na hodniku udario pesnicom. Posle su đaci dali izjavu da ga je udario i dva puta nogom u glavu, tata je verovatno već tada bio bez svesti - navodi Milenko.

Kaže i da je cela škola ranije imala problema s tim učenikom, da je ugrožavao i đake i profesore.

- Došla je Hitna pomoć, bio je i policajac. Odveo sam tatu u UC u Novi Sad. Pregledan je, urađen mu je CT glave i tamo je još uvek. Imao je frakturu, na nosu je pukla kost i polomljena mu je i jagodična kost.

Inače, Zorići su izbegli iz Sanskog Mosta 1995. godine, kad je Milenko imao svega pet godina.

Milenko Zorić ističe da su svi šokirani.

- Ostalo mu je još nekoliko meseci do penzije, u oktobru ide. Toliko godina predaje, nikad nešto takvo nije doživeo. Zna se u Palanci ko je i kakav je, svi smo šokirani! Nisam se nadao da to može da se desi, ja sam išao u tu školu. Otac je sigurno razočaran, toliko godina radi s decom, želi, kao i svaki prosvetni radnik, da ih izvede na pravi put - zaključio je proslavljeni kajakaš.

Profesorka Stevanović, kojoj su đaci izmakli stolicu

Žao mi je kolege, ovo ne sme da završi pod tepihom!

Nakon napada na profesora Zorića Kurir je razgovarao s profesorkom Marijom Stevanović iz Trstenika, koja je i sama doživela nasilje kad su joj trojica učenika izmakla stolicu tokom nastave, sve to snimili i plasirali na društvene mreže! Kaže da ju je ova vest iz Bačke Palanke potresla.

- Stvarno mi je žao što se to desilo kolegi, ali to je samo dokaz da sistem još uvek nije našao pravo rešenje. Pitanje je gde je tu bio policajac, kako je to dete moglo da uđe u školu, otvaraju se mnoga pitanja. Mi smo nezaštićeni - kaže profesorka Stevanović.

Smatra da bi trebalo da se osnuje mreža profesora koji trpe nasilje.

- Ne trpe nastavnici samo fizičko nasilje, već i verbalno, koje ne možete da dokažete.

Boji se da će ovaj slučaj završiti "ispod tepiha".

- Evo, ja dve godine ne mogu zakonski da zatvorim krug protiv počinilaca, jer je moj glavni počinilac pobegao u inostranstvo. Profesor iz Bačke Palanke ima moju punu podršku i tu sam za njega ako mu bude trebao razgovor. Savetujem mu i da se obavezno obrati psiholozima i psihijatrima, trebaće mu mnogo vremena da se oporavi, ipak su to ozbiljne stvari.